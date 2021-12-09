Влезет 250 тысяч фото: Huawei выпускает смартфон с 1 ТБ памяти и поддержкой 5G

По своим характеристикам Mate 40 Pro почти во всем повторяет уже существующую модель, однако две фишки могут сделать его очень популярным.

Китайская компания Huawei сертифицировала для продажи новую модель смартфона Mate 40 Pro с объемом памяти 1 терабайт (ТБ). Об этом пишет портал Gizchina.

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Китайская обязательная сертификация (China Compulsory Certification или просто 3С) позволяет импортировать товары и продавать их за границей. В списках утвержденных устройств появился смартфон Huawei с модельным номером NOH-AN50, основные характеристики которого совпадают с Mate 40 Pro.

Аналитики обратили внимание, на одну любопытную деталь — устройство получит четыре версии с разным объемом памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Согласно подсчетам облачного сервиса Dropbox, носитель емкостью 1 ТБ может хранить до 250 тысяч фотографий, сделанных камерой с разрешением 12 МП, или 250 фильмов, или 500 часов HD-видео, или 6,5 млн документах в формате .doc, например.

Пока неизвестно, насколько мощную камеру получит новый смартфон Huawei, однако оригинальный Mate 40 Pro оснащен основным объективом на 50 МП, перископом на 12 МП и сверхширокоугольным объективом на 20 МП, а также фронталкой на 13 МП. Среди других заявленных характеристик указан процессор Kirin 9000, батарея емкостью 4300 мАч, 6,76-дюймовый OLED дисплей и поддержка мобильной связи 5-го поколения. Он будет поставляться с зарядкой мощностью 66 Вт.

"Анализируя всю информацию, можно сказать, что мы имеем дело с новым Mate 40 Pro, который поддерживает сети 5G и имеет максимальную емкость хранилища 1 ТБ. Если эта информация подтвердится и телефон с такими характеристиками поступит на рынок, он стать бестселлером", — предположил портал Gizchina.

Стоит отметить, что Kirin 9000 стал первым процессором для смартфонов на базе Android, который изготовили по 5-нм техническому процессу. Он содержит четыре ядра Cortex-A77 (3.0 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц), графический процессор Mali-G78.

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