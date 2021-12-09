Влізе 250 тисяч фото: Huawei випускає смартфон з 1 ТБ пам'яті та підтримкою 5G

За своїми характеристиками Mate 40 Pro багато в чому повторює наявну модель, проте дві фішки можуть зробити його дуже популярним.

Китайська компанія Huawei сертифікувала для продажу нову модель смартфона Mate 40 Pro з обсягом пам'яті 1 терабайт (ТВ). Про це пише портал Gizchina.

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Китайська обов'язкова сертифікація (China Compulsory Certification або 3С) дозволяє імпортувати товари і продавати їх за кордоном. У списках затверджених пристроїв з'явився смартфон Huawei з номером NOH-AN50, основні характеристики якого збігаються з Mate 40 Pro.

Аналітики звернули увагу на одну цікаву деталь — пристрій отримає чотири версії з різним об'ємом пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

Згідно з підрахунками хмарного сервісу Dropbox, носій ємністю 1 ТБ може зберігати до 250 тисяч фотографій, зроблених камерою з роздільною здатністю 12 МП, або 250 фільмів, або 500 годин HD-відео, або 6,5 млн документів у форматі .doc, наприклад.

Поки невідомо, наскільки потужну камеру отримає новий смартфон Huawei, однак оригінальний Mate 40 Pro оснащений основним об'єктивом на 50 МП, перископом на 12 МП і надширококутним об'єктивом на 20 МП, а також фронталкою на 13 МП. Серед інших заявлених характеристик зазначений процесор Kirin 9000, батарея ємністю 4300 мАг, 6,76-дюймовий дисплей OLED і підтримка мобільного зв'язку 5-го покоління. Він поставлятиметься із зарядкою потужністю 66 Вт.

"Аналізуючи всю інформацію, можна сказати, що ми маємо справу з новим Mate 40 Pro, який підтримує мережі 5G та має максимальну ємність сховища 1 ТБ. Якщо ця інформація підтвердиться і телефон із такими характеристиками надійде на ринок, він стати бестселером", — припустив портал Gizchina.

Варто зазначити, що Kirin 9000 став першим процесором для смартфонів на базі Android, який виготовили за 5-нм технічним процесом. Він містить чотири ядра Cortex-A77 (3.0 ГГц) та чотири ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц), графічний процесор Mali-G78.

Раніше Huawei представила свою першу віртуальну людину на ім'я Lysa. Під час відеопрезентації штучна дівчина заявила, що може стати телеведучою.

Писали також, що Huawei планує побудувати найбільше в світі енергосховище обсягом 1 300 МВт-год у Саудівській Аравії. У межах цього ж проєкту вирішили звести на узбережжі Червоного моря нове місто під назвою Неом.

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