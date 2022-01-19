Спустя 5 дней после кибератаки: в Украине восстановила работу база страхового бюро

Из-за кибератаки на реестр водители несколько дней не могли оформить страховку ОСАГО.

Доступ к реестру Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) восстановлен после массовой кибератаки госсайтов 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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"Граждане могут получать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Информация об автогражданке отображается в приложении "Дия". Также соответствующую информацию можно получить на сайте МТСБУ", — говорится в сообщении.

В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, который содержит персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден.

Напомним, что в результате массовой хакерской атаки на сайты госучреждений Украины в работе МТСБУ произошел сбой. В частности была приостановлена онлайн-продажа страхового полиса ОСАГО. В страховой компании INGO заявили, что до восстановления функционала системы полисы можно оформить в бумажном виде на бланках страховой компании непосредственно в офисах.

Как известно, хакерская атака на сайты украинских органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, затронула около 70 веб-ресурсов.