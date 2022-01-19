Через 5 днів після кібератаки: в Україні поновила роботу база страхового бюро

Через кібератаку на реєстр водії кілька днів не могли оформити страховку ОСАЦВ.

Доступ до реєстру Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) відновлено після масової кібератаки держсайтів 14 січня. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

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"Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, що стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Інформація про автоцивілку відображається у додатку "Дія". Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ", — йдеться у повідомленні.

В результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджено.

Нагадаємо, що внаслідок масової хакерської атаки на сайти держустанов України в роботі МТСБУ стався збій. Зокрема було припинено онлайн-продаж страхового полісу ОСАЦВ. У страховій компанії INGO заявили, що до відновлення функціоналу системи поліси можна оформити у паперовому вигляді на бланках страхової компанії безпосередньо в офісах.

Як відомо, атака хакерів на сайти українських органів державної влади, яка відбулася в ніч з 13 на 14 січня, торкнулася близько 70 веб-ресурсів.