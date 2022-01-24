Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Австралии в WeChat

Председатель австралийского парламента по разведке и безопасности Джеймс Патерсон обвинил в случившемся Компарию Китая.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не может войти в свою учетную запись в китайской соцсети WeChat. Политик обвиняет лидеров Китая в политическом вмешательстве, китайцы говорят, что все сделано по закону, сообщает AP.

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В начале января 2022 года 76 тысяч подписчиков австралийского премьера в соцсети WeChat получили уведомления, что страница Скотта Моррисона переименована в "Австралийско-китайскую новую жизнь". Фотография политика со страницы исчезла, правительство Австралии в известность о проделанных изменениях поставлено не было.

Компания WeChat в ответ на вопросы журналистов, заявила о том, что взлома аккаунта Моррисона не было, и речь идет о споре по поводу о права владения страницей австралийского премьера.

В соответствии с китайскими правилами публичный аккаунт Моррисона был зарегистрирован на гражданина Китая, а затем был передан его нынешнему оператору, говорится в сообщении WeChat. Нынешний владелец учетной записи, получивший контроль над ней, является только "компанией, предоставляющей технологические услуги", рассказала WeChat, добавив, что "продолжит дальнейшее изучение этого вопроса".

В ответ на это, председатель австралийского Объединенного парламентского комитета по разведке и безопасности Джеймс Патерсон заявил: "То, что сделало китайское правительство, закрыв австралийский аккаунт, — это иностранное вмешательство в австралийскую демократию в год выборов (в Австралии — Ред.)".

Патерсон сказал, что его беспокоит то, что 1,2 миллиона австралийцев китайского происхождения, которые используют платформу, не могут получить доступ к новостям премьер-министра, но все же могут видеть критику правительства со стороны лидера австралийской оппозиции.

Австралийские эксперты говорят, что Моррисон был одним из как минимум дюжины австралийских политиков, которые используют учетные записи WeChat, зарегистрированные на граждан Китая. Депутат от Либеральной партии Австралии и бывший дипломат Дэйв Шарма заявил, что вмешательство, вероятно, было санкционировано китайским правительством.

По мнению Грэма Смита, эксперта по Китаю в Австралийском национальном университете, происшествие с аккаунтом Моррисона является доказательством того, что Китай поддержит левоцентристскую Лейбористскую партию, возглавляемую оппозиционным политиком Энтони Альбанезе на ближайших выборах в Австралии.

Ранее Фокус сообщал, что правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения. А также начало эвакуацию своих дипломатов из австралийского посольства в Киеве.

Ранее Австралия заключила контракт на поставку танков и бронетехники из США на два с половиной млрд долларов.

Также, Австралия вместе с Тайванем закупает у США тяжелые торпеды для своего военного флота.