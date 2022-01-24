Хакери зламали акаунт прем'єр-міністра Австралії у WeChat

Голова австралійського парламенту з розвідки та безпеки Джеймс Патерсон звинуватив у тому, що сталося Компарію Китаю.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон не може увійти до свого облікового запису в китайській соцмережі WeChat. Політик звинувачує лідерів Китаю у політичному втручанні, китайці кажуть, що все зроблено згідно із законом, повідомляє AP.

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На початку січня 2022 року 76 тисяч підписників австралійського прем'єра у соцмережі WeChat отримали повідомлення, що сторінку Скотта Моррісона перейменовано на "Австралійсько-китайське нове життя". Фотографія політика зі сторінки зникла, уряд Австралії про пророблені зміни повідомлений не був.

Компанія WeChat у відповідь на запитання журналістів заявила про те, що злому акаунту Моррісона не було, і йдеться про суперечку щодо права володіння сторінкою австралійського прем'єра.

Відповідно до китайських правил публічний обліковий запис Моррісона був зареєстрований на громадянина Китаю, а потім був переданий його нинішньому оператору, йдеться в повідомленні WeChat. Нинішній власник облікового запису, який отримав контроль над ним, є лише "компанією, яка надає технологічні послуги", розповіла WeChat, додавши, що "продовжить подальше вивчення цього питання".

У відповідь на це голова австралійського Об'єднаного парламентського комітету з розвідки та безпеки Джеймс Патерсон заявив: "Те, що зробив китайський уряд, закривши австралійський акаунт, — це іноземне втручання в австралійську демократію в рік виборів (в Австралії — Ред.)".

Патерсон сказав, що його турбує те, що 1,2 мільйона австралійців китайського походження, які використовують платформу, не можуть отримати доступ до новин прем'єр-міністра, але все ж таки можуть бачити критику уряду з боку лідера австралійської опозиції.

Австралійські експерти кажуть, що Моррісон був одним із щонайменше дюжини австралійських політиків, які використовують облікові записи WeChat, зареєстровані на громадян Китаю. Депутат від Ліберальної партії Австралії та колишній дипломат Дейв Шарма заявив, що втручання, ймовірно, було санкціоноване китайським урядом.

На думку Грема Сміта, експерта з Китаю в Австралійському національному університеті, пригода з акаунтом Моррісона є доказом того, що Китай підтримає лівоцентристську Лейбористську партію, яку очолює опозиційний політик Ентоні Альбанезе на найближчих виборах в Австралії.

Раніше Фокус повідомляв, що уряд Австралії рекомендував своїм громадянам залишити Україну через загрозу російського вторгнення. А також розпочав евакуацію своїх дипломатів з австралійського посольства у Києві.

Раніше Австралія уклала контракт на постачання танків та бронетехніки зі США на два з половиною млрд доларів.

Також Австралія разом із Тайванем закуповує у США важкі торпеди для свого військового флоту.