Бустерная доза вакцины теперь отображается в "Дії": как подгрузить (видео)

Чтобы новые данные подтянулись в приложение, достаточно в несколько кликов обновить действующий COVID-сертификат.

Получение бустерной дозы вакцины теперь отображается в приложении "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на своей страницне в Facebook 1 февраля.

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Чтобы бустерная доза вакцины отображалась в мобильном приложении, необходимо зайти в меню услуг, перейти к COVID-сертификатам, выбрать тип "Вакцинация" и поставить галочку напротив опции "Внутренний сертификат". После обновления данных в полной информации о сертификате будут указаны три дозы.

"Бустер отображается в международном сертификате в приложении. После того, как вы получили 3-ю дозу вакцины, заново сгенерируйте свои сертификаты. Они обновятся — и в международном появится бустерная доза, а во внутреннем изменится срок действия — продлится до 270 дней с момента внесения 3 дозы", — заявил Михаил Федоров.

В Минздраве объяснили, что ревакцинальная или бустерная доза необходима для усиления иммунного ответа и поддержания эффективности вакцины, которая со временем снижается. В первую очередь, она нужна людям из групп профессионального риска: работникам медучреждений и учреждений интернатного типа. Бустерную дозу можно вводить лишь через шесть месяцев после основного курса.

В январе 2022 года в Украине сократили срок действия "зеленых" COVID-сертификатов до 270 дней вместо года, как раньше. Согласно решению Кабинета министров, дату можно отсрочить, получив бустерную дозу.

Ранее ученые выяснили, что бустерная доза вакцины в 50 раз снижает риск госпитализации пожилых людей. Выяснилось также, что непривитые люди возрастом старше 65 лет в 17 раз чаще попадали в больницу, чем их вакцинированные сверстники. В возрастной группе от 50 до 64 лет госпитализация при отказе от вакцины происходит в 44 раза чаще.