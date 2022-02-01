Бустерна доза вакцини тепер відображається в "Дії": як підвантажити (відео)

Щоб нові дані підтягнулися до програми, достатньо в кілька кліків оновити чинний COVID-сертифікат.

Отримання бустерної дози вакцини тепер відображається в програмі "Дія". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів на своїй сторінці у Facebook 1 лютого.

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Щоб бустерна доза вакцини відображалася в мобільному додатку, необхідно зайти в меню послуг, перейти до COVID-сертифікатів, вибрати тип "Вакцинація" та поставити галочку навпроти опції "Внутрішній сертифікат". Після оновлення даних у повній інформації про сертифікат буде вказано три дози.

"Бустер відображається в міжнародному сертифікаті в додатку. Після того, як ви отримали 3 дозу вакцини, заново згенеруйте свої сертифікати. Вони оновляться — і в міжнародному з'явиться бустерна доза, а у внутрішньому зміниться термін дії — триватиме до 270 днів із моменту внесення 3 дози", — заявив Михайло Федоров.

У МОЗ пояснили, що ревакцинальна або бустерна доза необхідна для посилення імунної відповіді та підтримки ефективності вакцини, яка з часом знижується. Насамперед, вона потрібна людям із груп професійного ризику: працівникам медустанов і установ інтернатного типу. Бустерну дозу можна вводити лише через шість місяців після основного курсу.

У січні 2022 року в Україні скоротили термін дії "зелених" COVID-сертифікатів до 270 днів замість року, як раніше. Згідно з рішенням Кабінету міністрів дату можна відстрочити, отримавши бустерну дозу.

Раніше вчені з'ясували, що бустерна доза вакцини в 50 разів знижує ризик госпіталізації людей похилого віку. З'ясувалося також, що нещеплені люди віком старше 65 років у 17 разів частіше потрапляли до лікарні, аніж їхні вакциновані однолітки. У віковій групі від 50 до 64 років госпіталізація при відмові від вакцини відбувається в 44 рази частіше.