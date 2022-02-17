Впервые в истории Украины: весной 2022 года пройдут масштабные киберучения

К учениям привлекут только украинских специалистов в сфере кибербезопасности и сделают все возможное, чтобы они не боялись государства, а помогали ему, отметил министр Федоров.

В ходе киберучений власти планируют проверить уязвимость всех атакованных веб-сервисов 14 января и 15 февраля, а также протестировать и проанализировать, как работают протоколы реагирования. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил во время совместного брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ, который состоялся 16 февраля.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на министра, киберучения проведут "через 2-3 месяца".

Минцифры планирует организовать эти учения по принципу Bug Bounty, когда специалистам по кибербезопасности предлагают за вознаграждение найти уязвимости в работе сайтов или ПО. Bug Bounty пользуется большой популярностью среди мировых IT-гигантов. Найти уязвимости на своих сервисах и получить за это награду предлагают, например, Meta (экс-Facebook), Yahoo, Google и Microsoft.

По словам Михаила Федорова, сейчас Минцифры общается с организаторами проектов Bug Bounty для создания аналогичного проекта в Украине, "чтобы он (конкурс по программе Bug Bounty, — ред.) был максимально открыт, чтобы большое количество украинских специалистов приняло участие, чтобы призовой фонд был достойным", — пояснил чиновник.

"Мы сейчас регистрируем законопроекты, которые легализуют подобные процессы в нашей стране. Потому что нужны законодательные улучшения для того, чтобы специалисты принимали участие в них", — рассказал "Суспільному" Федоров.

Министр также сказал, что к учениям планируют привлекать только украинских специалистов. Федоров отметил, что в Украине есть очень много экспертов в сфере кибербезопасности, но они, по словам чиновника, "боятся государства".

"Нам нужно их привлечь, чтобы они не боялись государства, а наоборот помогали", — констатировал министр.

Напомним, 15 февраля Украина подверглась мощной DDOS-атаке. В частности, пострадали сервисы крупнейших украинских банков, из строя на время были выведены сайты МВД, минобороны и Вооруженных сил Украины. Хакеры пытались атаковать и портал госуслуг "Дія", но экспертам удалось отбить нападения. Как заявил в тот день Михаил Федоров, что "Дію" пытались вывести из строя из Китая, России, РФ и Узбекистана.

16 февраля начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что за кибератаками на Украину могут стоять иностранные спецслужбы. Власти заверили, что в результате кибератак никаких утечек данных не произошло.