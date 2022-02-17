Уперше в історії України: навесні 2022 року відбудуться масштабні кібернавчання

До навчань залучать лише українських фахівців у сфері кібербезпеки та зроблять усе можливе, щоб вони не боялися держави, а допомагали їй, наголосив міністр Федоров.

Під час кібернавчань влада планує перевірити уразливість усіх атакованих вебсервісів 14 січня і 15 лютого, а також протестувати та проаналізувати, як працюють протоколи реагування. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ, що відбувся 16 лютого.

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Як повідомляє "Суспільне", посилаючись на міністра, кібернавчання проведуть "через 2-3 місяці".

Мінцифри планує організувати ці навчання за принципом Bug Bounty, коли фахівцям із кібербезпеки пропонують за винагороду знайти уразливість у роботі сайтів або програмного забезпечення. Bug Bounty має велику популярність серед світових IT-гігантів. Знайти уразливості на своїх сервісах та отримати за це нагороду пропонують, наприклад, Meta (ексFacebook), Yahoo, Google і Microsoft.

За словами Михайла Федорова, зараз Мінцифри спілкується з організаторами проєктів Bug Bounty для створення аналогічного проєкту в Україні, "щоб він (конкурс за програмою Bug Bounty, — ред.) був максимально відкритий, щоб велика кількість українських фахівців взяла участь, щоб призовий фонд був гідним", — пояснив чиновник.

"Ми зараз реєструємо законопроєкти, які легалізують подібні процеси в нашій країні. Тому що потрібні законодавчі покращення для того, щоб фахівці брали участь у них", — розповів "Суспільному" Федоров.

Міністр також сказав, що до навчань планують залучати лише українських фахівців. Федоров зазначив, що в Україні є дуже багато експертів у сфері кібербезпеки, але вони, за словами чиновника, "бояться держави".

"Нам треба їх залучити, щоб вони не боялися держави, а навпаки допомагали", — констатував міністр.

Нагадаємо, 15 лютого Україна зазнала потужної DDOS-атаки. Зокрема, постраждали сервіси найбільших українських банків, з ладу на якийсь час були виведені сайти МВС, Міноборони та Збройних сил України. Хакери намагалися атакувати і портал держпослуг Дія, але експертам вдалося відбити напади. Як заявив у той день Михайло Федоров, "Дію" намагалися вивести з ладу з Китаю, Росії, РФ та Узбекистану.

16 лютого начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що за кібератаками в Україні можуть стояти іноземні спецслужби. Влада запевнила, що внаслідок кібератак жодних витоків даних не сталося.