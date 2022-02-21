На "Цензор.нет" совершена хакерская атака, — Бутусов

Сейчас сайт издания работает, хотя и испытывает проблемы с обновлениями новостей.

На сайт "Цензор.нет" совершена мощная DDos-атака. Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания Юрий Бутусов.

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"На Цензор.Нет мощная DDos-атака, решаем проблему", — написал он.

По состоянию на 22.38 сайт работает, однако последняя новость в ленте новостей вышла в 20.45. Так, например, издание пока ничего не сообщило о главной новости дня — признании Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами и новым российским угрозам в адрес Украины.

[ + – ] Новостная лента "Цензор.Нет" по состоянию на 22.38

Как ранее сообщал Фокус, 15 февраля Украина подверглась мощной хакерской атаке. Сайты крупнейших банков страны, а также силовых структур были атакованы из территорий России, Китая, Узбекистана и Чехии.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о возможных кибератаках на украинские веб-ресурсы 22 февраля.

Напомним, 18 февраля, во время прямого эфира политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла драка между главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Инцидент произошел после продолжительной словесной перепалки, в результате которой нардеп сперва ушел из студии, но спотом вернулся. Через некоторое время Бутусов набросился с кулаками на Шуфрича. Дерущихся разнимали работники и гости студии.