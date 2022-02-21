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На "Цензор.нет" совершена хакерская атака, — Бутусов

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Юрий Бутусов, цензор.нет, хакеры, ddos-атака
Фото: Unsplash | Главред "Цензор.Нет" сообщает о мощной хакерской атаке на сайт издания

Сейчас сайт издания работает, хотя и испытывает проблемы с обновлениями новостей.

На сайт "Цензор.нет" совершена мощная DDos-атака. Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания Юрий Бутусов.

"На Цензор.Нет мощная DDos-атака, решаем проблему", — написал он.

По состоянию на 22.38 сайт работает, однако последняя новость в ленте новостей вышла в 20.45. Так, например, издание пока ничего не сообщило о главной новости дня — признании Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами и новым российским угрозам в адрес Украины.

Новостная лента "Цензор.Нет" по состоянию на 22.38
Новостная лента "Цензор.Нет" по состоянию на 22.38

Как ранее сообщал Фокус, 15 февраля Украина подверглась мощной хакерской атаке. Сайты крупнейших банков страны, а также силовых структур были атакованы из территорий России, Китая, Узбекистана и Чехии.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о возможных кибератаках на украинские веб-ресурсы 22 февраля.

Напомним, 18 февраля, во время прямого эфира политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла драка между главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Инцидент произошел после продолжительной словесной перепалки, в результате которой нардеп сперва ушел из студии, но спотом вернулся. Через некоторое время Бутусов набросился с кулаками на Шуфрича. Дерущихся разнимали работники и гости студии.