На "Цензор.нет" здійснено хакерську атаку, — Бутусов

Наразі сайт видання працює, хоч і має проблеми з оновленнями новин.

На сайт "Цензор.нет" здійснено потужну DDos-атаку. Про це повідомив головний редактор видання Юрій Бутусов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"На Цензор.Нет потужна DDos-атака, вирішуємо проблему", — написав він.

Станом на 22.38 сайт працює, проте остання новина у стрічці новин вийшла о 20.45. Так, наприклад, видання поки що нічого не повідомило про головну новину дня — визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами та новими російськими загрозами на адресу України.

[ + – ] Стрічка новин "Цензор.Нет" станом на 22.38

Як раніше повідомляв Фокус, 15 лютого Україна зазнала потужної хакерської атаки. Сайти найбільших банків країни, а також силових структур були атаковані з територій Росії, Китаю, Узбекистану та Чехії.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про можливі кібератаки на українські вебресурси 22 лютого.

Нагадаємо, 18 лютого, під час прямого ефіру політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" сталася бійка між головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим та народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Інцидент стався після тривалої словесної суперечки, внаслідок якої нардеп спершу пішов зі студії, але потім повернувся. Через якийсь час Бутусов накинувся з кулаками на Шуфрича. Тих, хто бився, рознімали працівники та гості студії.