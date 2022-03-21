Компания OneWeb отказала Роскосмосу: спутниковый Интернет поможет развернуть SpaceX

Роскосмос планировал запустить целую группировку спутников OneWeb, но после вторжения войск РФ в Украину, британцы отказалась от сотрудничества.

Британская компания OneWeb отказалась от российских ракетоносителей "Союз" после перехода 8-летней войны в Украине в активную фазу, и теперь будет использовать ракеты SpaceX. Об этом сообщает Independent.

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OneWeb стала показательным примером того, как напряженность в отношениях между РФ и другими странами повлияла на сотрудничество в космической сфере. Роскосмос планировал запустить группировку спутников, но после возникших разногласий, OneWeb отказалась от сотрудничества с россиянами.

Остается неясным, что будет со спутниками, которые все еще находятся на российском космодроме. Но планируется провести запуски в партнерстве со SpaceX. Первые запуски ожидаются уже в текущем году, руководство OneWeb допускает, что таких запусков будет несколько. Условия достигнутого соглашения с американцами конфиденциальны.

"Благодарим SpaceX за поддержку, которая разделяет наше общее видение относительно безграничных возможностей, которые открывает космос. С учетом этих планов мы стремимся завершить выпуск наших спутников и сделать доступным быстрый и надежный Интернет по всей планете", — сказал исполнительный директор OneWeb Нил Мастерсон.

Ранее Фокус сообщал, что британская компания OneWeb отказалась от запусков с Байконура. OneWeb пытается конкурировать с интернет-спутниками Starlink Илона Маска. Начиная с 2020 года в космос были запущены уже 428 спутников.

Сообщали также, что спутниковый интернет от Илона Маска в Украине доступен не повсеместно, а только там, где ведутся активные боевые действия. Гражданские лица пока не могут подключиться к Starlink, однако известно, что за последнее время количество скачиваний одноименного приложения возросло в разы.