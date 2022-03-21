Компанія OneWeb відмовила Роскосмосу: супутниковий Інтернет допоможе розгорнути SpaceX

Роскосмос планував запустити цілу групу супутників OneWeb, але після вторгнення військ РФ в Україну британці відмовилися від співпраці.

Британська компанія OneWeb відмовилася від російських ракетоносіїв "Союз" після переходу 8-річної війни в Україні в активну фазу, і тепер використовуватиме ракети SpaceX. Про це повідомляє Independent.

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OneWeb стала показовим прикладом того, як напруженість у відносинах між РФ та іншими країнами вплинула на співпрацю в космічній сфері. Роскосмос планував запустити групу супутників, але після виникнення розбіжностей, OneWeb відмовилася від співпраці з росіянами.

Залишається незрозумілим, що буде із супутниками, які все ще перебувають на російському космодромі. Але планують провести запуски в партнерстві зі SpaceX. Перші запуски очікують вже цього року, керівництво OneWeb припускає, що їх буде кілька. Умови досягнутої угоди з американцями є конфіденційними.

"Дякую SpaceX за підтримку, яка розділяє наше спільне бачення щодо безмежних можливостей, які відкриває космос. З урахуванням цих планів ми прагнемо завершити випуск наших супутників і зробити доступним швидкий та надійний Інтернет по всій планеті", — сказав виконавчий директор OneWeb Ніл Мастерсон.

Раніше Фокус повідомляв, що британська компанія OneWeb відмовилася від запусків із Байконура. OneWeb намагається конкурувати з інтернет-супутниками Starlink Ілона Маска. Починаючи з 2020 року в космос запустили вже 428 супутників.

Повідомляли також, що супутниковий інтернет від Ілона Маска в Україні доступний не повсюдно, а лише там, де ведуть активні бойові дії. Цивільні особи поки не можуть під'єднатися до Starlink, проте відомо, що останнім часом кількість завантажень однойменного додатка зросла в рази.