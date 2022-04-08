Хакеры "слили" данные крупной российской компании, связанной с Роснефтью

Хактивисты выложили в открытый доступ электронные письма еще двух компаний. Общий объем украденных данных — более 400 ГБ.

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Хакерская группировка Anonymous взломала электронную почту трех крупных российских компаний и опубликовала письма в открытом доступе. Об этом в Twitter написало сообщество Anonymous TV.

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Первым взломанным объектом стал "Petrofort", согласно описанию на сайте DDoSecrets, речь идет о "Петровском форте" — одном из крупнейших бизнес-центров в Санкт-Петербурге. Хакеры разместили 300 тысяч электронных писем общим объемом 244 ГБ, которые может скачать любой желающий.

"Петровский форт" располагается на пересечении Пироговской набережной и Финляндского проспекта, напротив места стоянки крейсера "Аврора". В 2014 году бизнес-центр купила инвестиционная компания ENR Russia Invest SA, а в 2021 году в СМИ появилась информация, что его продали за $51 млн неизвестному пока владельцу — на сайте о продаже ничего не сказано.

Некоторое время сайт бизнес-центра не работал, но сейчас открывается. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге есть также компания под названием "Петрофорт", которая занимается производством инструментов.

На сайте DDoSecrets также появилось 100 тыс. электронных писем общим объемом 145 ГБ, которые, по словам хакеров, украдены у "Аэрогаза" — инженерной компании, которая специализируется на технологиях добычи нефти и газа. Ее услугами пользуются государственная компания "Роснефть", а также частные предприятия НОВАТЭК, "ВолгаГаз", "Пурнефть" и другие.

"Аэрогаз" возглавляет Салават Имаев, он же является учредителем наравне с Леонардом Дмитриевым, Сергеем Бордачевым, Евгением Войтенковым, Евгением Николаевым. Выручка за 2020 год составила 98 325 000 рублей или $1 366 763 по среднегодовому курсу.

Третья организация, о взломе которой заявили хакеры — деревообрабатывающая компания Forest (Форест), на сайте выложили 37,5 тыс. писем объемом 35,7 ГБ. По данным российского агентства РБК, она зарегистрирована в городе Чита в 2017 году, учредителем выступила Светлана Анатольевна Лобода (практически полная тезка известной певицы). Отмечается, что компания находится на стадии ликвидации.

Ранее группа Anonymous взломала и "слила" данные РПЦ, а точнее синодального отдела, во главе которого стоит ближайший соратник патриарха Кирилла. Информацию разрешили скачивать только исследователем и некоторым журналистам, так как она является "чувствительной".

Anonymous также заявили о взломе Центробанка и Пенсионного фонда РФ. По словам хакеров, им удалось получить документы и данные о работе ведомств в нескольких регионах страны, включая Московскую область.

Anonymous пригрозили атаковать техно-компании, работающие с РФ после "резни в Буче". Они нацелились на 128 организаций, среди которых есть поставщики смартфонов, ноутбуков и оборудования для связи.