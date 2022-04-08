Хакери "злили" дані трьох великих російських компаній: Петрофорт, Аерогаз та Форест

Хактивісти виклали у відкритий доступ електронні листи загальним обсягом понад 400 ГБ. Засновником однієї з компаній є Світлана Лобода.

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Хакерське угруповання Anonymous зламало електронну пошту трьох великих російських компаній і опублікувало листи у відкритому доступі. Про це в Twitter написала спільнота Anonymous TV.

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Першим зламаним об'єктом став "Petrofort", згідно з описом на сайті DDoSecrets, йдеться про "Петровський форт" — один з найбільших бізнес-центрів у Санкт-Петербурзі. Хакери розмістили 300 тисяч електронних листів загальним обсягом 244 ГБ, які може завантажити будь-хто охочий.

"Петровський форт" розташований на перетині Пироговської набережної та Фінляндського проспекту, навпроти місця стоянки крейсера "Аврора". У 2014 році бізнес-центр купила інвестиційна компанія ENR Russia Invest SA, а у 2021 році в ЗМІ з'явилася інформація, що його продали за $51 млн невідомому поки що власнику — на сайті про продаж нічого не сказано.

Якийсь час сайт бізнес-центру не працював, але зараз відкривається. Варто зазначити, що в Санкт-Петербурзі є також компанія під назвою "Петрофорт", яка займається виробництвом інструментів.

На сайті DDoSecrets також з'явилося 100 тис. електронних листів загальним обсягом 145 ГБ, які, за словами хакерів, викрадені в "Аерогазу" — інженерної компанії, що спеціалізується на технологіях видобутку нафти та газу. Її послугами користуються державна компанія "Роснафта", а також приватні підприємства "Новатек", "ВолгаГаз", "Пурнафта" та інші.

"Аерогаз" очолює Салават Імаєв, він є засновником нарівні з Леонардом Дмитрієвим, Сергієм Бордачовим, Євгеном Войтенковим, Євгеном Ніколаєвим. Виторг за 2020 рік склав 98 325 000 рублів або $1 366 763 за середньорічним курсом.

Третя організація, про злам якої заявили хакери, — деревообробна компанія Forest (Форест), на сайті виклали 37,5 тис. листів обсягом 35,7 ГБ. За даними російського агентства РБК, вона зареєстрована в місті Чита у 2017 році, засновником виступила Світлана Анатоліївна Лобода (практично повна тезка відомої співачки). Наголошують, що компанія перебуває на стадії ліквідації.

Раніше угрупування Anonymous зламало і "злило" дані РПЦ, а точніше синодального відділу, на чолі якого стоїть найближчий соратник патріарха Кирила. Інформацію дозволили завантажувати лише дослідникам та деяким журналістам, оскільки вона є "чутливою".

Anonymous також заявили про злам Центробанку та Пенсійного фонду РФ. За словами хакерів, їм вдалося отримати документи та дані про роботу відомств у кількох регіонах країни, включаючи Московську область.

Anonymous пригрозили атакувати техно-компанії, що працюють з РФ після "різанини в Бучі". Вони націлилися на 128 організацій, серед яких є постачальники смартфонів, ноутбуків та обладнання для зв'язку.