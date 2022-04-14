Россия лишилась лития для аккумуляторов, Китай уже не поможет, — эксперт

Китайские производители сами испытывают нехватку сырья, поэтому единственным поставщиком в РФ стала Боливия.

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Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию, поэтому производство аккумуляторных батарей в стране может полностью остановиться. Об этом рассказал заместитель главы департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Владислав Демидов, передает агентство ТАСС.

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Он признал, что в России не налажена добыча сырья для батарей, поэтому предприятия заказывают карбонат лития из-за границы. Крупнейшими поставщиками материала были Аргентина, Чили, Боливия и Китай. На фоне международных ограничений поставки сохранила лишь Боливия, а Китай сам остро нуждается в этом типе сырья для собственной промышленности.

"По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде", — сообщил чиновник на заседании Совфеда. — "Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях".

Он добавил, что предприятия для переработки литиевого сырья на территории России есть, они пытаются обеспечивать внутренние нужды и отправлять часть ресурсов на экспорт. Как пишет "Интерфакс", литий обрабатывают на красноярском "Химико-металлургическом заводе", "Новосибирском заводе химических концентратов" (принадлежит "Росатому") и компании "ТД Халмек" из Тульской области.

По словам Владислава Демидова, компании собираются начать добывать литий в самой России, но процесс оформления лицензий занимает слишком много времени. Если разрешения будут выданы до октября 2022 года, то предприятия смогут приступить к добыче только через 7-8 месяцев.

Например, Химико-металлургический завод (Красноярск) сейчас просит разрешения на обработку Завитинского месторождения в Забайкальском крае, а предприятие "Халмек" нацелилось на еще один источник под Мурманском. В феврале "Иркутская нефтяная компания" утвердила проект добычи лития на Ковыктинском газовом месторождении. Как уверяет "Газпром", предприятие способно в значительной мере обеспечить Россию сырьем для литий-ионных аккумуляторов.

Похожая проблема у россиян возникла с поставками полупроводников. Появилась информация, что Россия может выпускать чипы в обход санкций перенеся производство в Китай. Судя по заявлению Минпромторга, в случае с литием схема "белорусской креветки" не сработает.

Ранее писали, что санкции ЕС запретили поставлять в Россию кремний. Без сырья российские предприятия вскоре не смогут производить собственные микросхемы и электронику для гражданского рынка.

По подсчетам исследователей компании J’son & Partners Consulting, РФ понадобится 30 лет, чтобы догнать мировых производителей электроники. Пока же российские процессоры отстают от зарубежных конкурентов на целых семь поколений.