Росія залишилася без літію для акумуляторів, Китай уже не допоможе, — експерт

Китайські виробники самі страждають від нестачі сировини, тому єдиним постачальником у РФ стала Болівія. —

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Аргентина та Чилі припинили постачання літію до Росії, тому виробництво акумуляторних батарей у країні може повністю зупинитися. Про це розповів заступник голови департаменту металургії та матеріалів Міністерства промисловості та торгівлі Владислав Демидов, передає агентство ТАРС.

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Він визнав, що в Росії не налагоджено видобуток сировини для батарей, тому підприємства замовляють карбонат літію з-за кордону. Найбільшими постачальниками матеріалу були Аргентина, Чилі, Болівія та Китай. На тлі міжнародних обмежень постачати продовжує лише Болівія, а Китай сам гостро потребує цього типу сировини для власної промисловості.

"З літієм проблема взагалі-то вже гігантська, тому що, якщо буде відмова в постачанні сировини з Болівії, так само як Чилі та Аргентина не постачатимуть нам сировину, то на жаль, літієвої сировини нам брати ніде", — повідомив чиновник на засіданні Радфеда. — "Якщо не буде сировини, то може з'явитися дуже велика проблема в забезпеченні власних літієвих потреб у літій-іонних акумуляторних батареях".

Він додав, що підприємства для перероблювання літієвої сировини на території Росії є, вони намагаються забезпечувати внутрішні потреби та надсилати частину ресурсів на експорт. Як пише "Інтерфакс ", літій обробляють на красноярському "Хіміко-металургійному заводі", "Новосибірському заводі хімічних концентратів" (належить "Росатому") та компанії "ТД Халмек" із Тульської області.

За словами Владислава Демидова, компанії збираються почати видобувати літій у самій Росії, але процес оформлення ліцензій займає надто багато часу. Якщо дозволи видадуть до жовтня 2022 року, то підприємства зможуть розпочати видобуток лише через 7-8 місяців.

Наприклад, "Хіміко-металургійний завод" (Красноярськ) зараз вимагає дозволу на обробку Завітинського родовища в Забайкальському краї, а підприємство "Халмек" націлилося на ще одне джерело під Мурманськом. У лютому "Іркутська нафтова компанія" затвердила проєкт видобутку літію на Ковиктинському газовому родовищі. Як запевняє "Газпром", підприємство здатне значно забезпечити Росію сировиною для літій-іонних акумуляторів.

Схожа проблема в росіян виникла з постачанням напівпровідників. З'явилася інформація, що Росія може випускати чипи в обхід санкцій, перенісши виробництво в Китай. Судячи із заяви Мінпромторгу, в ситуації з літієм схема "білоруської креветки" не спрацює.

Раніше писали, що санкції ЄС заборонили постачати до Росії кремній. Без сировини російські підприємства незабаром не зможуть виробляти власні мікросхеми та електроніку для цивільного ринку.

За підрахунками дослідників компанії J'son & Partners Consulting, РФ знадобиться 30 років, щоб наздогнати світових виробників електроніки. Поки що російські процесори відстають від закордонних конкурентів на сім поколінь.