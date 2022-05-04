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Украинцы получили бесплатный доступ к Интернет-ТВ: как подключиться

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Vodafone, смартфон, интернет
Фото: Getty Images

Помимо 50 телеканалов, абоненты Vodafone имеют доступ к урокам английского, аудиосказкам и видео для медитаций.

Оператор мобильной связи Vodafone Ukraine предоставляет украинцам бесплатный доступ к телевидению и другим онлайн-сервисам. Компания сообщила детали на своей странице в Facebook.

Vodafone TV предлагает пользователям доступ к:

  • более 50-ти телеканалам;
  • Всеукраинской школе онлайн (5–11 классы);
  • программе "Детский сад NUMO";
  • урокам английского языка для начинающих;
  • аудиосказкам на украинском;
  • музыке и видео для медитации.

Подключить себе услугу могут только абоненты Vodafone, для этого необходимо перейти на сайт или установить приложение оператора — в обоих случаях потребуется авторизация по номеру телефона. В Украине смотреть видео и слушать аудио можно без ограничений, однако за границей трафик расходуется по условиям роуминга, предусмотренным действующим тарифом.

Стоит отметить, что с июня 2021 года мобильный оператор "Киевстар" запустил бесплатное телевидение для всех своих абонентов. В каждый тарифный план компании входит минимальный пакет, включающий 133 телеканала, среди них есть как украинские, так и международные. Услуга доступна на сайте "Киевстара" и в его мобильном приложении.

Ранее стало известно, что Vodafone бесплатно раздает украинцам новые пакеты услуг в роуминге. За свою обычную плату абоненты за рубежом получат дополнительный трафик, минуты для звонков и SMS-сообщения, но как только они исчерпаются — деньги будут снимать по обычным условиям.

С февраля украинские операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell заблокировали доступ для абонентов из РФ и Беларуси. Благодаря этому агрессоры не смогут обманывать жителей Украины при помощи звонков и SMS-сообщений.

Госспецсвязи рассказала, что делать в случае пропажи мобильной связи. Во время войны возникают перебои в работе сетей, однако существуют несколько простых методов, которые позволят дозвониться до близких или экстренных служб.