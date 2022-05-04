Українці отримали безкоштовний доступ до Інтернет-ТВ: як підключитися

Крім 50 телеканалів, абоненти Vodafone мають доступ до уроків англійської мови, аудіоказок і відео для медитацій.

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Оператор мобільного зв'язку Vodafone Ukraine надає українцям безкоштовний доступ до телебачення та інших онлайн-сервісів. Компанія повідомила деталі на своїй сторінці у Facebook.

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Vodafone TV пропонує користувачам доступ до:

понад 50 телеканалів;

Всеукраїнської школи онлайн (5-11 класи);

програми "Дитячий садок NUMO";

уроків англійської мови для початківців;

аудіоказок українською;

музики та відео для медитації.

Підключити послугу можуть тільки абоненти Vodafone, для цього необхідно перейти на сайт або встановити програму оператора — в обох випадках потрібна авторизація за номером телефону. В Україні дивитися відео та слухати аудіо можна без обмежень, проте за кордоном трафік витрачається за умовами роумінгу, передбаченими чинним тарифом.

Варто зазначити, що з червня 2021 мобільний оператор "Київстар" запустив безкоштовне телебачення для всіх своїх абонентів. Кожен тарифний план компанії враховує мінімальний пакет, що містить 133 телеканали, серед них є як українські, так і міжнародні. Послуга доступна на сайті "Київстару" та в його мобільному додатку.

Раніше стало відомо, що Vodafone безкоштовно роздає українцям нові пакети послуг у роумінгу. За свою звичайну плату абоненти за кордоном отримають додатковий трафік, хвилини для дзвінків та SMS-повідомлення, але щойно вони вичерпаються — гроші зніматимуть за звичайними умовами.

З лютого українські оператори "Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ для абонентів з РФ та Білорусі. Завдяки цьому агресори не зможуть обманювати мешканців України за допомогою дзвінків та SMS-повідомлень.

Держспецзв'язку розповіла, що робити в разі зникнення мобільного зв'язку. Під час війни виникають перебої у роботі мереж, проте є кілька простих методів, які дозволять додзвонитися до близьких чи екстрених служб.