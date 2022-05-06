Украинцы могут бесплатно звонить самым близким: как подключить услуги

Мобильные операторы разработали ряд опций, которые помогут оставаться на связи с родными и близкими, находящимися за границей или на временно оккупированных территориях.

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"Киевстар", lifecell и Vodafone предоставляют возможность делиться Интернетом, совместно с другими абонентами пользоваться одним пакетом, а также оставаться на связи, даже если нет денег на счету. Фокус рассказывает, как активировать новые опции.

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Услуги от "Киевстар"

Пакет от мобильного оператора "Киевстар" под названием "Мы вместе" позволяет бесплатно и без ограничений общаться с близкими людьми. Пресс-служба компании сообщила условия в Facebook.

Подключив "Мы вместе", абоненты предоплаченных тарифов могут выбрать один номер в сети "Киевстар" и звонить на него, даже если на счету нет денег или закончились тарифные минуты. Услуга доступна во всех регионах Украины, благодаря ей украинцы смогут всегда оставаться на связи со своими родителями, детьми, супругами или друзьями даже во время войны.

Как подключить услугу "Мы вместе":

Отправить запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер "Киевстар", выбранный основным;

Перейти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар" или позвонить по номеру *535*1# для проверки статуса.

Чтобы отключить услугу "Мы вместе", необходимо отправить запрос *535*0#, позвонить по номеру 535 и выбрать соответствующую опцию, такая возможность есть и в приложении "Мой Киевстар". При изменении основного номера нужно сначала отключить услугу, а затем подключить ее заново, указав новый номер, такая возможность предоставляется только раз в месяц.

"Услугу уже подключило более 2 млн наших абонентов. В среднем они разговаривают 140 минут в месяц с выбранным номером", — отметила пресс-служба в Facebook.

Ранее "Киевстар" дополнительно 100 минут для разговоров с абонентами других сетей предоставил абонентам тарифов "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей" в течении мая, а также 5000 Мб мобильного Интернета.

Новые пакеты от lifecell

Оператор lifecell также предоставил услугу, которая упрощает общение с близкими людьми — называется она "Мобильная забота". Она позволяет объединять номера родных и близких, чтобы совместно пользоваться пакетом услуг, предусмотренных тарифом. Подключить услугу можно на официальном сайте, по номеру 5433 или отправив запрос *141#.

Опция "Ограниченный доступ" позволяет получать общую информацию по 10 другим номерам:

тариф;

баланс;

остатки на счетах;

состояние линии;

дата списания абонплаты.

Услуга "Полный доступ" предусматривает:

управление 5 другими номерами, как своими собственными;

авторизация номеров через единый пароль.

У lifecell также есть специальный тариф под названием "Смарт семья", который позволяет объединить до пяти номеров для совместного использования одним пакетом услуг, включая минуты для звонков, Интернет-трафик и SMS. У него есть три разных пакета услуг, которые отличаются стоимостью и объемом, но все предоставляют безлимитные звонки внутри сети.

Предложение от Vodafone

Пока в Украине идет война, Vodafone снял ограничения на использование услуг "Раздача интернета на месяц" и "Раздача интернета на день", а также отменил дополнительную тарификацию. Они уже включены в тарифные планы Vodafone SuperNet Unlim, SuperNet Turbo 2019, Unlim 3G Plus, Unlim 3G, поэтому не требует дополнительной активации со стороны абонентов.

Ранее писали, что Vodafone предоставил украинцам бесплатный доступ к Интернет-ТВ. Абоненты этого оператора могут смотреть 50 телеканалов, а также видео для медитаций, слушать аудиосказки или уроки английского.

Сообщали также, что "Киевстар" перестал брать деньги за видеозвонки в популярных приложениях, таких как Zoom и Google Meet. Такие меры приняли по просьбе Минобразования, чтобы обеспечить обучение украинцев в условиях военного положения.