Українці можуть безплатно дзвонити найближчим: як під'єднати послуги

Мобільні оператори розробили низку опцій, які допоможуть залишатися на зв'язку з рідними та близькими, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

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"Київстар", lifecell та Vodafone надають можливість ділитися Інтернетом, спільно з іншими абонентами користуватися одним пакетом, а також залишатися на зв'язку, навіть якщо немає грошей на рахунку. Фокус розповідає як активувати нові опції.

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Послуги від "Київстар"

Пакет від мобільного оператора "Київстар" під назвою "Ми разом" дозволяє безплатно та без обмежень спілкуватися з близькими людьми. Пресслужба компанії повідомила умови у Facebook.

Під'єднавши "Ми разом", абоненти передплачених тарифів можуть обрати один номер у мережі "Київстар" та дзвонити на нього, навіть якщо на рахунку немає грошей або закінчилися тарифні хвилини. Послуга доступна у всіх регіонах України, завдяки якій українці зможуть завжди залишатися на зв'язку зі своїми батьками, дітьми, подружжям чи друзями навіть під час війни.

Як під'єднати послугу "Ми разом":

Відправити запит *535*380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ — це номер "Київстар", обраний як основний;

Перейти до особистого кабінету програми "Мій Київстар" або зателефонувати за номером *535*1# для перевірки статусу.

Щоб відключити послугу "Ми разом", необхідно надіслати запит *535*0#, зателефонувати за номером 535 та вибрати відповідну опцію, така можливість є й у додатку "Мій Київстар". У разі зміни основного номера потрібно спочатку відключити послугу, а потім під'єднати її знову, вказавши новий номер, така можливість надається лише раз на місяць.

"Послугу вже під'єднало понад 2 млн наших абонентів. У середньому вони розмовляють 140 хвилин на місяць з обраним номером", — зазначила пресслужба у Facebook.

Раніше "Київстар" додатково 100 хвилин для розмов з абонентами інших мереж надав абонентам тарифи "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків" протягом травня, а також 5000 Мб мобільного Інтернету.

Нові пакети від lifecell

Оператор lifecell також надав послугу, яка спрощує спілкування з близькими людьми — називається вона "Мобільна турбота". Вона дозволяє об'єднувати номери рідних та близьких, щоб спільно користуватися пакетом послуг, передбачених тарифом. Під'єднати послугу можна на офіційному сайті за номером 5433 або надіславши запит *141#.

Опція "Обмежений доступ" дозволяє отримувати загальну інформацію за 10 іншими номерами:

тариф;

баланс;

залишки на рахунках;

стан лінії;

дата списання абонплати.

Послуга "Повний доступ" передбачає:

керування 5 іншими номерами, як своїми власними

авторизація номерів через єдиний пароль.

Lifecell також має спеціальний тариф під назвою "Смарт сім'я", який дозволяє об'єднати до п'яти номерів для спільного використання одним пакетом послуг, включаючи хвилини для дзвінків, Інтернет-трафік та SMS. У нього є три різні пакети послуг, які відрізняються вартістю та обсягом, але всі надають безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пропозиція від Vodafone

Поки в Україні триває війна, Vodafone зняв обмеження на використання послуг "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету на день", а також скасував додаткову тарифікацію. Вони вже включені до тарифних планів Vodafone SuperNet Unlim, SuperNet Turbo 2019, Unlim 3G Plus, Unlim 3G, тому не потребують додаткової активації з боку абонентів.

Раніше писали, що Vodafone надав українцям безплатний доступ до Інтернет-ТВ. Абоненти цього оператора можуть дивитися 50 телеканалів, а також відео для медитацій, слухати аудіоказки чи уроки англійської.

Повідомляли також, що "Київстар" перестав брати гроші за відеодзвінки в популярних додатках, таких як Zoom та Google Meet. Таких заходів вжито на прохання Міносвіти, щоб забезпечити навчання українців в умовах воєнного стану.