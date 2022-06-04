Мир теряет интерес к войне: эксперты объяснили, как это мешает Украине победить РФ

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд оказался в шесть раз интереснее вторжения РФ. Владимир Зеленский опасается, что партнеры перестанут помогать украинцам.

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Спустя 100 дней с начала вторжения России общественный интерес к войне в Украине значительно снизился. Аналитики сайта Axios объяснили, какие негативные последствия это приносит украинцам.

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Согласно последним данным компании по отслеживанию взаимодействия с социальными сетями NewsWhip, 31 мая публикации о войне в Украине заинтересовали 345 тысяч пользователей по всему миру, тогда как в феврале количество превышало 15 млн. Похожая тенденция наблюдается и в освещении событий в онлайн-СМИ: в первую неделю было опубликовано 520 тысяч статей, а теперь около 70 тысяч в неделю. Количество пользовательских взаимодействий (лайки, репосты, комментарии) за те же периоды сократилось со 109 млн до 4,8 млн, то есть примерно 22 раза.

[ + – ] Статистика пользовательских взаимодействий от NewsWhip Фото: Axios

В недавнем интервью Axios президент Владимир Зеленский отметил: внимание мировой общественности имеет большое значение для Украины, ведь от нее зависит поддержка, в том числе военная. Он опасается, что со временем люди "пресытятся" и перестанут обращать внимание на страдания украинцев и оказывать давление на своих политиков с целью помочь победить Россию. Для сравнения, в апреле и мае люди в 6 раз чаще читали новости о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд, чем о войне в Украине.

"Людям нужна новая картина, новый имидж. Те же люди, те же жертвы, та же Украина", — прокомментировал он ситуацию, находясь в Давосе. — "Наша задача, чтобы мир не устал от войны и поддерживал Украину, потому что мы боремся за ценности, которые составляют средства к существованию людей и служат кислородом, которым они дышат".

Пока страны Запада все еще активно поддерживают Украину в войне с Россией. 1 июня президент США Джозеф Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $700 млн. В нее войдут ракетные системы залпового огня, которые украинцы пообещали не использовать для обстрелов территории РФ.

В конце мая стало известно, что Тайвань передаст Украине помощь в размере $6 млн. Деньги выделили для восстановления пяти украинских городов, которые сильно пострадали из-за российской агрессии: Харькова, Чернигова, Николаева, Запорожья и Сум.

Недавно Канада решила выплатить беженцам из Украины по $2400. Для получения единоразовой денежной помощи мигрантам необходимо открыть счет в канадском банке.