Світ втрачає інтерес до війни: експерти пояснили, як це заважає Україні перемогти РФ

Розлучення Джонні Деппа та Ембер Херд виявилося в шість разів цікавішим за вторгнення РФ. Володимир Зеленський побоюється, що партнери перестануть допомагати українцям.

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Через 100 днів із початку вторгнення Росії громадський інтерес до війни в Україні значно знизився. Аналітики сайту Axios пояснили, які негативні наслідки це завдає українцям.

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Згідно з останніми даними компанії з відстеження взаємодії з соціальними мережами NewsWhip, 31 травня публікації про війну в Україні зацікавили 345 тисяч користувачів по всьому світу, тоді як у лютому кількість перевищувала 15 млн. Схожа тенденція спостерігається і у висвітленні подій в онлайн-ЗМІ: першого тижня було опубліковано 520 тисяч статей, тепер близько 70 тисяч на тиждень. Кількість власних взаємодій (лайки, репости, коментарі) за ті ж періоди скоротилася зі 109 млн до 4,8 млн, тобто приблизно у 22 рази.

[ + – ] Статистика взаємодій користувача від NewsWhip Фото: Axios

У недавньому інтерв'ю Axios президент Володимир Зеленський зазначив: увага світової громадськості має велике значення для України, адже від неї залежить підтримка, зокрема військова. Він побоюється, що згодом люди "пересикуються" і перестануть звертати увагу на страждання українців та чинити тиск на своїх політиків з метою допомогти перемогти Росію. Для порівняння, у квітні та травні люди в 6 разів частіше читали новини про розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд, ніж про війну в Україні.

"Людям потрібна нова картина, новий імідж. Ті ж люди, ті ж жертви, та сама Україна, — прокоментував він ситуацію, перебуваючи в Давосі. — Наше завдання, щоб світ не втомився від війни та підтримував Україну, тому що ми боремося за цінності, які складають засоби для існування людей і служать киснем, яким вони дихають".

Поки що країни Заходу все ще активно підтримують Україну у війні з Росією. 1 червня президент США Джозеф Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн. До неї увійдуть ракетні системи залпового вогню, які українці пообіцяли не використовувати для обстрілу території РФ.

Наприкінці травня стало відомо, що Тайвань передасть Україні допомогу в розмірі $6 млн. Гроші виділили для відновлення п'яти українських міст, які сильно постраждали через російську агресію: Харкова, Чернігова, Миколаєва, Запоріжжя та Сум.

Нещодавно Канада вирішила виплатити біженцям із України $2400. Для отримання одноразової грошової допомоги мігрантам необхідно відкрити рахунок у канадському банку.