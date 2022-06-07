"Ювелирная точность": как украинцы уничтожают ВС РФ при помощи обычных смартфонов (видео)

Гражданские дроны с простым управлением превратили в грозное оружие. Инженеры приспособили кнопку включения фонарика для сброса гранат на технику.

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Украинские воины атакуют российские войска при помощи обычных квадрокоптеров и смартфонов. Бойцы подразделения SIGNUM показали в TikTok, как это происходит.

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Оператор подключил смартфон на Android в качестве дисплея для контроллера гражданского дрона от китайской компании DJI. Судя по дизайну, он управлял квадрокоптером из серии Mavic, которые довольно популярны в Вооруженных силах Украины, но конкретную модель авторы ролика не назвали.

Как можно заметить на видео, дрон завис над вражеским грузовиком и по команде оператора сбросил на него гранату, которая угодила прямо между кабиной и тентованным кузовом. Взрыв получился не очень мощным, ведь обычные квадрокоптеры не могут перемещать тяжелые снаряды (до 900 г у модели Mavic 3), однако он мог нанести двигателю достаточно тяжелые повреждения, чтобы вывести машину из строя, или же серьезно навредить солдатам в кабине.

"Ювелирная точность", — отмечается в публикации.

Еще одна интересная деталь: инженеры переделали дрон таким образом, что за сброс гранаты отвечает кнопка включения фонарика. Установленная на нем камера позволила значительно приблизить изображение и рассмотреть последствия воздушной бомбардировки. В комментариях один из пользователей подсказал бойцам, как быстрее и удобнее пользоваться зумом, а представитель Нацгвардии поинтересовался, как переоборудовать квадрокоптер.

Ранее писали как обычные дроны помогают ВСУ уничтожать российские войска. В мастерской на Западной Украине умельцы переделывают беспилотники, предназначенные для гонок и развлечений, превращая их в инструмент ведения войны. Модернизированные аппараты могут проводить разведку, наводить артиллерию и даже непосредственно сбрасывать снаряды на противника.

Как рассказал один из операторов, большинство операторов БПЛА в украинской армии являются геймерами. Навыки, полученные в видеоиграх, позволяют им эффективно управлять дронами в тяжелых боевых условиях, когда враг может в любой момент вычислить позицию и нанести ответный удар.

Писали также, что в апреле компания DJI перестала поставлять дроны в Россию и Украину, чтобы их не использовали в военных целях. Китайский разработчик решил занять нейтральную позицию, но признался, что не может контролировать перепродажу своей продукции третьми лицами.