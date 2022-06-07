"Ювелірна точність": як українці знищують ЗС РФ за допомогою звичайних смартфонів (відео)

Цивільні дрони з простим управлінням перетворили на грізну зброю. Інженери пристосували кнопку увімкнення ліхтарика для скидання гранат на техніку.

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Українські воїни атакують російські війська за допомогою звичайних квадрокоптерів і смартфонів. Бійці підрозділу SIGNUM показали у TikTok, як це відбувається.

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Оператор підключив смартфон на Android як дисплей для контролера цивільного дрону від китайської компанії DJI. Судячи з дизайну, він керував квадрокоптером із серії Mavic, які є досить популярними у Збройних силах України, але конкретну модель автори ролика не назвали.

Як можна помітити на відео, дрон завис над ворожою вантажівкою і за командою оператора скинув на нього гранату, яка потрапила прямо між кабіною і тентованим кузовом. Вибух вийшов не дуже потужним, адже звичайні квадрокоптери не можуть переміщати важкі снаряди (до 900 г у моделі Mavic 3), проте він міг завдати двигуну досить важких пошкоджень, щоб вивести машину з ладу, або серйозно нашкодити солдатам у кабіні.

"Ювелірна точність", — зазначається у публікації.

Ще одна цікава деталь: інженери переробили дрон так, що за скидання гранати відповідає кнопка ввімкнення ліхтарика. Встановлена на ньому камера дозволила значно наблизити зображення і розглянути наслідки повітряного бомбардування. У коментарях один із користувачів підказав бійцям, як швидше та зручніше користуватися зумом, а представник Нацгвардії поцікавився, як переобладнати квадрокоптер.

Раніше писали як звичайні дрони допомагають ЗСУ знищувати російські війська. У майстерні на заході Україні умільці переробляють безпілотники, призначені для перегонів і розваг, перетворюючи їх на інструмент ведення війни. Модернізовані апарати можуть проводити розвідку, наводити артилерію і навіть безпосередньо скидати снаряди на супротивника.

Як розповів один з операторів, більшість операторів БПЛА в українській армії є геймерами. Навички, отримані у відеоіграх, дозволяють їм ефективно керувати дронами у важких бойових умовах, коли ворог може будь-якої миті вирахувати позицію і завдати удару у відповідь.

Писали також, що у квітні компанія DJI перестала постачати дрони в Росію та Україну, щоб їх не використовували у воєнних цілях. Китайський розробник вирішив зайняти нейтральну позицію, але зізнався, що не може контролювати перепродаж своєї продукції третіми особами.