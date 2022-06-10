Абонентам Vodafone стало проще найти топливо в Украине: детали новой услуги

Оператор присылает SMS-сообщения каждый раз, когда газ, бензин или дизель появляются на АЗС поблизости.

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9 июня мобильный оператор Vodafone запустил новую бесплатную услугу, которая помогает абонентам находить топливо для автомобилей. Компания объяснила, как ей воспользоваться, в официальном Telegram-канале.

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Услуга "Где топливо" позволяет получать сообщение с местонахождением ближайшей заправочной станции с нужным видом топлива. Кроме того, Vodafone будет отправлять сообщение каждый раз, когда появится информация о наличии газа, бензина или дизельного топлива на какой-либо АЗС.

Чтобы подключить новую услугу, нужно отправить SMS на номер 225 и нажать цифру, обозначающую желаемый вид топлива: 1 — газ; 2 — бензин; 3 — дизельное топливо. Для отключения стоит отправить слово "СТОП" на тот же номер.

2 апреля в результате обстрела ВС РФ был разрушен Кременчугский НПЗ, что привело к дефициту топлива в Украине. Цены на бензин и дизельное топливо подскочили, а на многих заправках их и вовсе перестали продавать. Для облегчения поиска топлива украинские айтишники создали ряд информационных сервисов.

К примеру, КГГА разработала онлайн-карту, которая показывает наличие горючего на АЗС в Киеве. Сервис указывает не только адрес заправки, но также ориентиры, по которым их проще искать на месте, кроме того, Google может построить оптимальный маршрут. На момент написания материала картой КГГА воспользовались уже более 9 миллионов раз.

Сервис "ЛУН" запустил карту, которая показывает наличие и стоимость бензина на АЗС по всей Украине. На ней указано, сколько стоит каждый из доступных видов топлива, а пользователи сообщают, есть ли они на конкретных заправках.

В Украине также создали Telegram-бот, сообщающий о наличии бензина на АЗС. Система под названием PetrolAlertUA мониторит ситуацию на топливном рынке в разных городах страны и следит за ассортиментом крупнейших сетей.