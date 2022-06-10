Абонентам Vodafone стало легше знайти паливо в Україні: деталі нової послуги

Оператор надсилає SMS-повідомлення щоразу, коли газ, бензин чи дизель з'являються на АЗС поблизу.

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9 червня мобільний оператор Vodafone запустив нову безплатну послугу, яка допомагає абонентам знаходити паливо для автомобілів. Компанія пояснила, як нею скористатися, в офіційному Telegram-каналі.

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Послуга "Де паливо" дозволяє отримати повідомлення з місцезнаходженням найближчої заправної станції з потрібним видом палива. Крім того, Vodafone надсилатиме повідомлення щоразу, коли з'явиться інформація про наявність газу, бензину або дизельного палива на будь-якій АЗС.

Щоб під'єднати нову послугу, потрібно надіслати SMS на номер 225 та натиснути цифру, що позначає бажаний вид палива: 1 — газ; 2 — бензин; 3 — дизельне паливо. Для відключення варто надіслати слово "СТОП" на той самий номер.

2 квітня внаслідок обстрілу ЗС РФ зруйновано Кременчуцький НПЗ, що призвело до дефіциту палива в Україні. Ціни на бензин і дизельне паливо підскочили, а на багатьох заправках їх взагалі перестали продавати. Для полегшення пошуку палива українські айтішники створили низку інформаційних сервісів.

Наприклад, КМДА розробила онлайн-карту, яка показує наявність пального на АЗС у Києві. Сервіс вказує не лише адресу заправки, але й орієнтири, за якими їх простіше шукати на місці, крім того, Google може побудувати оптимальний маршрут. На момент написання матеріалу карткою КМДА скористалися вже понад 9 мільйонів разів.

Сервіс "ЛУН" запустив карту, яка показує наявність та вартість бензину на АЗС по всій Україні. На ній зазначено, скільки коштує кожен із доступних видів палива, а користувачі повідомляють, чи є вони на конкретних заправках.

В Україні також створили Telegram-бот, який повідомляє про наявність бензину на АЗС. Система під назвою PetrolAlertUA моніторить ситуацію на паливному ринку в різних містах країни та слідкує за асортиментом найбільших мереж.