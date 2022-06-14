Деградацию не остановить. Эксперт рассказал, почему Россия не сможет создать новые чипы

По словам Валерия Яковенко, Россия не сможет реализовать свои идеи, ведь осталась без доступа к фабрикам. Теперь ей не светят даже чипы уровня 1990-х годов.

В России запускают дизайн-центр Mephius для производства электроники полного цикла. В комментарии Фокусу основатель компании по производству беспилотников DroneUA Валерий Яковенко рассказал, почему это не решит проблемы с технологическим отставанием россиян.

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8 июня Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" подписал соглашение о создании дизайн-центра с 11 российскими IT-компаниями из России, он должен заработать в сентябре 2022 года. Mephius призван в рамках "импортозамещения" дать России инструменты и специалистов для создания собственной электроники, острый дефицит которой страна испытывает после введения экономических санкций в ответ на вторжение в Украину.

Как пишет пресс-служба МИФИ, центр будет разрабатывать новые технологии и дизайн для процессоров, а также программное обеспечение для этой отрасли. Там же обещают проводить исследования в области архитектуры IP-блоков, криптографии, логических моделей архитектур, создания программных моделей систем на кристалле на основе систем бинарной трансляции, совместимости кодов разных архитектур.

"Среди уникальных проектов центра — создание комплексной САПР микроэлектроники (системного, логического и физического уровней), отечественного графического процессора, технологии "умного" SSD-диска, а также алгоритмов машинного обучения для автоматизированного проектирования перспективных микропроцессорных архитектур, IP-блоков", — прокомментировал замглавы Mephius Владимир Самойлов.

Дизайн-центр станет подразделением университета, однако будет сотрудничать с компаниями-партрерами, которые смогут использовать платформу для своих разработок. Среди прочих, соглашение подписали "Байкал Электроникс" и МЦСТ — разработчики российских процессоров "Байкал" и "Эльбрус" соответственно. Потенциальными потребителями и заказчиками называют российские корпорации, а также предприятия из Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Отмечется, что поначалу в новом дизайн-центре будут работать не менее 50 сотрудников, а в будущем их количество обещают увеличить в разы. Вдобавок, руководство при помощи компаний-партнеров хочет открывать исследовательские лаборатории и учебные центры, где будут готовить специалистов-разработчиков.

Как объяснил Валерий Яковенко, экосистема предприятий в сфере микроэлектроники насчитывает сотни тысяч, если не миллионы специалистов, которые работают по всему миру. Наиболее перспективные разработчики и компнаии объединяются, чтобы создавать инновационные продукты и поддерживать темпы развития технологических решений.

"Любые центры разработок, центры по созданию технологий без тесной связи с производителями и фабриками – это создание идей без возможности практического применения. Сейчас самые большие инновации в производстве создаются не вокруг продукта, а вокруг процесса его создания, именно производство и является предметом инновационных разработок", — подчеркнул глава DroneUA.

Эксперт добавил, что представителям Российской власти необходимы заявления о ведении разработок в сфере электроники, потому что современные технологии стали недоступными для российских предприятий. К примеру 30 мая стало известно о договоренности между производителем процессоров "Эльбрус" компанией "МЦСТ" и заводом "Микрон" о переносе производства полупроводников из Тайваня в Зеленоград, потому что тайваньские фабрики отказались с ними сотрудничать из-за санкций. Ранее именно они печатали платы для российских заказчиков, которые лишь "приклеивали наклейки с логотипами" на готовую продукцию.

"Сами санкции в отношении товаров, которые могут экспортироваться в РФ, становятся такими изысканными, что публично не обсуждая тотальный запрет электронных компонентов, ограничения налагаются на технические характеристики, и в Россию не могут попасть даже чипы и процессоры, которые использовались в компьютерах в 90-х годах прошлого века. Поэтому будущее любой продукции, имеющей намеки на электронику, в РФ – под большим вопросом. И наличие помещений, которые носят названия "центров разработки", не изменит факта технологической деградации российского общества", — подытожил Валерий Яковенко.

Ранее писали, что из-за нехватки чипов в России останавливается производство автомобилей. Чтобы выпускать хоть какие-то машины, российские чиновники позволили производителям отказаться от систем безопасности.