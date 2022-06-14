Деградацію не зупинити. Експерт розповів, чому Росія не зможе створити нові чипи
За словами Валерія Яковенка, Росія не зможе реалізувати свої ідеї, адже залишилася без доступу до фабрик. Тепер їй не світять навіть чипи рівня 1990-х років.
У Росії запускають дизайн-центр Mephius для електроніки повного циклу. У коментарі Фокусу засновник компанії з виробництва безпілотників DroneUA Валерій Яковенко розповів, чому це не вирішить проблему з технологічним відставанням росіян.
8 червня Національний дослідницький ядерний університет МІФІ підписав угоду про створення дизайн-центру з 11 російськими IT-компаніями з Росії, він має запрацювати у вересні 2022 року. Mephius покликаний у межах "імпортозаміщення" дати Росії інструменти й фахівців для створення власної електроніки, гострий дефіцит якої країна зазнає після запровадження економічних санкцій у відповідь на вторгнення в Україну.
Як пише пресслужба МІФІ, центр розроблятиме нові технології та дизайн для процесорів, а також програмне забезпечення для цієї галузі. Там же обіцяють проводити дослідження в галузі архітектури IP-блоків, криптографії, логічних моделей архітектур, створення програмних моделей систем на кристалі на основі систем бінарної трансляції, сумісності кодів різних архітектур.
"Серед унікальних проєктів центру — створення комплексної САПР мікроелектроніки (системного, логічного та фізичного рівнів), вітчизняного графічного процесора, технології "розумного" SSD-диску, а також алгоритмів машинного навчання для автоматизованого проєктування перспективних мікропроцесорних архітектур, IP-блоків", — прокоментував заступник голови Mephius Володимир Самойлов.
Дизайн-центр стане підрозділом університету, проте співпрацюватиме з компаніями-партерами, які зможуть використати платформу для своїх розробок. Серед інших, угоду підписали "Байкал Електронікс" і МЦСТ — розробники російських процесорів "Байкал" і "Ельбрус" відповідно. Потенційними споживачами та замовниками називають російські корпорації, а також підприємства з Близького Сходу, Латинської Америки й Африки.
Зазначається, що спочатку в новому дизайн-центрі працюватимуть щонайменше 50 співробітників, а в майбутньому їхню кількість обіцяють збільшити в рази. До того ж керівництво за допомогою компаній-партнерів хоче відкривати дослідні лабораторії та навчальні центри, де готуватимуть фахівців-розробників.
Як пояснив Валерій Яковенко, екосистема підприємств у сфері мікроелектроніки налічує сотні тисяч, якщо не мільйони фахівців, які працюють у всьому світі. Найперспективніші розробники та компанії об'єднуються, щоб створювати інноваційні продукти та підтримувати темпи розвитку технологічних рішень.
"Будь-які центри розробок, центри зі створення технологій без тісного зв'язку з виробниками та фабриками — це створення ідей без можливості практичного застосування. Зараз найбільші інновації у виробництві створюються не навколо продукту, а навколо процесу його створення, саме виробництво є предметом інноваційних розробок", — наголосив глава DroneUA.
Експерт додав, що представникам Російської влади необхідні заяви щодо ведення розробок у сфері електроніки, тому що сучасні технології стали недоступними для російських підприємств. Наприклад 30 травня стало відомо про домовленість між виробником процесорів "Ельбрус" компанією МЦСТ і заводом "Мікрон" про перенесення виробництва напівпровідників з Тайваню до Зеленограда, тому що тайванські фабрики відмовилися з ними співпрацювати через санкції. Раніше саме вони друкували плати для російських замовників, які лише "приклеювали наклейки з логотипами" на готову продукцію.
"Самі санкції щодо товарів, які можуть експортуватися в РФ, стають такими вишуканими, що публічно не обговорюючи тотальну заборону електронних компонентів, обмеження накладаються на технічні характеристики, і в Росію не можуть потрапити навіть чипи та процесори, які використовувалися в комп'ютерах у 90-х роках минулого століття.Тому майбутнє будь-якої продукції, що має натяки на електроніку, в РФ — під великим питанням. І наявність приміщень, які носять назви "центрів розробки", не змінить факту технологічної деградації російського суспільства", — підсумував Валерій Яковенко.
Раніше писали, що через брак чипів у Росії зупиняється виробництво автомобілів. Щоб випускати хоч якісь машини, російські урядовці дозволили виробникам відмовитись від систем безпеки.