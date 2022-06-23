Нелегально и дорого: в РФ начали завозить электронику по новой схеме в обход санкций

Из-за проблем с доставкой, цены на новые устройства вырастут примерно на 20%. К тому же, магазинам в РФ придется самим оплачивать расходы в случае неисправностей.

В Россию начали массово завозить технику в обход санкций по так называемому "параллельному импорту". В результате гаджеты появились на российском рынке, но цены значительно выросли, подробности передает издание "КоммерсантЪ".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Параллельным импортом" в России называют нелегальный ввоз товаров в страну без разрешения правообладателей, недавно правительство легализовало такие меры, чтобы спасти рынок от пагубного влияния санкций. Представитель крупной торговой сети "Связной" сообщил, что при помощи контрабанды магазины увеличили свой ассортимент на 100 позиций, влючая планшеты, ноутбуки, игровые консоли, последние модели смартфонов Samsung и iPhone.

Однако электронные устройства, которые нелегально доставили в Россию, подорожали на 10%-20% по сравнению с теми же моделями, которые продавали до начала вторжения в Украину. Источник на российском рынке объяснил, что рост цен связан не только со схемой доставки товаров, но и с общим повышением стоимости электроники. Как утверждает президент "Связного" Алексей Вуколов, старых запасов хватит еще на два-три месяца.

Ритейлер пообешал, что предоставит официальную гарантию на любую технику, вот только в случае неполадок все расходы лягут не на производителей, а на дистрибьюторов, то есть на российские магазины. Гаджеты, которые предназначены для рынка Евразийского экономического союза, можно без проблем активироватьи использовать на территории России.

"Основной вопрос на стороне вендора, который может условно, как Samsung, блокировать активацию устройств, которые поставлены на рынок, но предназначены для другого региона", — пожаловался один из источников и объяснил, что отслеживать смартфоны можно по серийным номерам и кодам IMEI.

Ранее стало известно, что тысячи смартфонов Samsung не работают в России. Завезти устройства из-за границы не так то просто, ведь производитель требует активировать их только в тех странах, в которые их изначально отгрузили. Компания может разблокировать телефон, но для этого россиянам придется доплачивать и ждать около двух месяцев, пока рассматривается заявка.

Как сообщил американский Институт Лансинга, страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Украинские военные нашли иностранные детали в российской боевой технике, которую удалось захватить или подбить во время боев.

Участники рынка предполагают, что этим летом Россия останется без техники и электроники популярных брендов. Многие магазины уже ощущают острый дефицит товаров, которые раскупают в два раза быстрее, чем поставщики успевают пополнять запасы.