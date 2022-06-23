Нелегально і дорого: до РФ почали завозити електроніку за новою схемою в обхід санкцій

Через проблеми з доставкою ціни на нові пристрої зростуть приблизно на 20%. До того ж магазинам у РФ доведеться самим оплачувати витрати в разі несправностей.

У Росію почали масово завозити техніку в обхід санкцій так званим "паралельним імпортом". В результаті гаджети з'явилися на російському ринку, але ціни значно зросли, подробиці передає видання "КоммерсантЪ".

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"Паралельним імпортом" у Росії називають нелегальне ввезення товарів у країну без дозволу правовласників, нещодавно уряд легалізував такі заходи, щоб врятувати ринок від згубного впливу санкцій. Представник великої торгової мережі "Связной" повідомив, що за допомогою контрабанди магазини збільшили свій асортимент на 100 позицій, включаючи планшети, ноутбуки, ігрові консолі, останні моделі смартфонів Samsung та iPhone.

Проте електронні пристрої, які нелегально доставили до Росії, подорожчали на 10%-20% проти тих самих моделей, які продавали до початку вторгнення в Україну. Джерело на російському ринку пояснило, що зростання цін пов'язане не тільки зі схемою доставки товарів, а й із загальним підвищенням вартості електроніки. Як стверджує президент "Связного" Олексій Вуколов, старих запасів вистачить ще на два-три місяці.

Ритейлер пообіцяв, що надасть офіційну гарантію на будь-яку техніку, ось тільки в разі неполадок усі витрати ляжуть не на виробників, а на дистриб'юторів, тобто на російські магазини. Гаджети, які призначені для ринку Євразійського економічного союзу, можна без проблем активувати і використовувати на території Росії.

"Основне питання на стороні вендора, який може умовно, як Samsung, блокувати активацію пристроїв, які поставлені на ринок, але призначені для іншого регіону", — поскаржилося одне з джерел і пояснило, що відстежувати смартфони можна за серійними номерами та кодами IMEI.

Раніше стало відомо, що тисячі смартфонів Samsung не працюють у Росії. Завезти пристрої з-за кордону не так просто, адже виробник вимагає активувати їх тільки в тих країнах, в яких їх спочатку відвантажили. Компанія може розблокувати телефон, але для цього росіянам доведеться доплачувати та чекати близько двох місяців, доки розглядається заявка.

Як повідомив американський Інститут Лансінга, країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям. Українські військові знайшли іноземні деталі в російській бойовій техніці, яку вдалося захопити чи підбити під час боїв.

Учасники ринку припускають, що цього літа Росія залишиться без техніки та електроніки популярних брендів. Багато магазинів вже відчувають гострий дефіцит товарів, які розкуповують удвічі швидше, ніж постачальники встигають поповнювати запаси.