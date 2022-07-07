В Сбербанке из-за дефицита начали "выковыривать" чипы из старых банковских карт (видео)
Проблема с чипами возникла после того, как клиенты массово начали делать карты "Мир". Спрос на выпуск новых карточек повысился, но чипов к ним не хватает.
Сбербанк России начал извлекать из пластика неактивированных клиентами банковских карт чипы и вставлять их в новые. Такое решение было принято на фоне острого дефицита новых чипов для банковских карт, сообщила исполнительный директор Сбербанка Ольга Маклашина на конференции Payment Security online.
По ее словам, в России возникла проблема с чипами для карточек, поскольку Сбербанк сотрудничал в основном с европейскими производителями чипов, с которыми сейчас возникли сложности в логистике. Кроме того, Visa с Mastercard ушли с российского рынка, поэтому клиенты начали себе делать карты "Мир", а из-за этого спрос на выпуск новых карточек повысился.
"Соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали "выковыривать" чипы из карточек и вставлять их в новые карты", — сказала Маклашина.
Исполнительный директор отметила, что реимплантации чипов подвергаются только те карточки, которые по разным причинам клиенты Сбербанка не забирают.
Механизм использования старых чипов таков: после того, как отделении банка скопилось большое количество карт, инкасаторы их собирают и привозят в центры эмиссии. Далее специалисты полностью удаляют с чипа все старые данные, после чего карточки привозят производителям карт, где чипы извлекаются для дальнейшего использования в новых картах.
По информации Маклашиной, в Сбербанке за месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Если учитывать тот факт, что покупка одного чипа банку обходится в 5 евро, а реимплантация чипов стоит 1,3 евро, то банк может сэкономить 1 мрд рублей в этом году.Важно
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