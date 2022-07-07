У Сбербанку через дефіцит почали "виколупувати" чипи зі старих банківських карт (відео)

Проблема з чипами виникла після того, як клієнти почали масово робити карти "Мир". Попит на випуск нових карток підвищився, але чипів до них не вистачає.

Сбербанк Росії почав витягувати із пластику неактивованих клієнтами банківських карт чипи та вставляти їх у нові. Таке рішення ухвалене на тлі гострого дефіциту нових чипів для банківських карток, повідомила виконавча директорка Сбербанку Ольга Маклашина на конференції Payment Security online.

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За її словами, в Росії виникла проблема з чипами для карток, оскільки Сбербанк співпрацював здебільшого з європейськими виробниками чипів, з якими зараз виникли складнощі в логістиці. Крім того, Visa з Mastercard пішли з російського ринку, тому клієнти почали собі робити карти "Мир", а через це попит на випуск нових карток підвищився.

"Відповідно, наші колеги з центру емісії придумали рішення, близьке до геніального — реімплантація чіпів банківських карток, тобто ми почали "виколупувати" чипи з карток і вставляти їх у нові карти", — сказала Маклашина.

Виконавча директорка зазначила, що реімплантації чипів зазнають лише ті картки, які з різних причин клієнти Сбербанку не забирають.

Механізм використання старих чипів такий: після того, як у відділенню банку зібралося багато карт, інкасатори їх збирають і привозять до центрів емісії. Далі фахівці повністю видаляють із чипа всі старі дані, після чого картки привозять виробникам карт, де чипи вилучаються для подальшого використання в нових картах.

За інформацією Маклашиної, в Сбербанку за місяць накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Якщо враховувати той факт, що купівля одного чипа банку обходиться в 5 євро, а реімплантація чипів коштує 1,3 євро, то банк може заощадити 1 млрд рублів цього року.

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Назад в СРСР. Що чекає росіян після відключення Visa та Mastercard

Раніше повідомлялося, що платіжні системи Visa та MasterCard припинили свою діяльність у Росії. У зв'язку з цим усі транзакції для росіян за рахунками припинено, а також усі карти Visa та Mastercard, випущені за межами Росії, більше не працюватимуть у РФ.

З 3 травня росіяни не можуть скористатися сервісом Bankoff, який дозволяв їм обходити блокування Visa. За допомогою сервісу вони могли оплачувати покупки за кордоном за допомогою безконтактної оплати на смартфонах.