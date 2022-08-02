"Война же": от кого на самом деле украинские чиновники скрывают данные об имуществе политиков

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Не имея ни малейшего представления о кибербезопасности и весело смеясь над рисками безбашенной диджитализации, с началом большого вторжения диджилизаторы от испуга просто отключили все цифровое. Реестры, базы данных, онлайн-сервисы, наборы открытых данных. Качели невежества понеслись в противоположную сторону: от пренебрежительного игнорирования теоретических рисков — до параноидального ужаса и стократных перестраховок после практической реализации этих рисков.

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Но первый испуг прошел и мозг начал понемногу приходить в себя. Реестры и е-услуги начали потихоньку возобновлять, даже "Дію" с третьего раза вернули к жизни. Теперь настал черед и открытых данных. Но не спешим радоваться. Потому что мы и они под этим термином понимаем не одно и то же.

Например, диджилизаторы предлагают убрать из открытых данных информацию "о народных депутатах Украины, их активность и имущественное положение". То есть на выборах их выбирают открыто, а вот об их деятельности, сколько денег они себе наколядовали и на кого все имущество записали – военная тайна? Во время "неактивной" войны врагу позволено все это знать, а во время "активной" – ни в коем случае? Как это помешает государству-террористу убивать нас?

Также МЦТ (Министерство цифровой трансформации — ред.) предлагает засекретить "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения". А еще – реестр деклараций судей. И даже перечень уполномоченных подразделений по борьбе с коррупцией.

Если уж разрушать всю систему противодействия коррупции, то делать это комплексно, одновременно и по разным направлениям. И повод подходящий – "война же!". Зачем во время войны плебсу знать, кто в государстве коррупционер? Это же помешает трудоустройству в государственные структуры "ценных кадров", которые будут временно верны тому, кто больше заплатит.

ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц и гражданских формирований, — ред.) также останется закрытым для "простого народа", хотя данные из него разведка РФ сможет без проблем и дальше покупать через подставные или подкупленные фирмы.

А еще МТЦ планирует законодательно зацементировать секретность расходования полученных донатов: "Информация об использовании поступивших средств на счет для обеспечения противодействия информационным угрозам со стороны государства-агрессора". "А что, так можно было?" — со слезами спросят бывшие руководители бывшего министерства информационной политики.

Упомянутые выше "новшества" продиктованы, безусловно, коррупционными интересами их инициаторов. Но какими интересами продиктован запрет публиковать "Перечень детско-юношеских спортивных школ и школ высшего спортивного мастерства"? Или реестр печатных средств массовой информации? Их действительно до сих пор печатают и кто даже покупает?

Не буду указывать на другие многочисленные идиотизмы, с этим неплохо справился Ярослав Гарагуц – пусть тоже не полностью, но все равно спасибо за потраченное время на анализ. Так как полный список займет не одну страницу, вот сами поищите по своему вкусу.

Искать очень удобно: то, что предлагается публиковать во время военного положения – выделено жирным шрифтом и отмечено звездочкой. Ну хоть что-то сделано как следует. А если не со всем из предложенного МЦТ будете согласны, свои замечания, письма и рисунки присылайте авторам.

Под лозунгом "атопутиннападет" МЦТ стремительно втягивает Украину в состояние классической антиутопии: авторитаризм, бесправие, неконтролируемая коррупция, тотальная секретность. И не важно, что "скрываемая" информация уже давно есть у врага. Диджилизаторы прячут ее не от россиян, а от нас. Чтобы мы не знали, как и сколько они украли и сколько воруют прямо сейчас. Кого назначают на нужные должности, как злоупотребляют властью, ради чего цепляются за нее, и что это им дает.

Но проблема в том, что одним из важных условий обретения членства в ЕС является обязательность публикации открытых данных. Правда, не регламентировано сколько и каких именно, поэтому украинские чиновники решили выполнить это требование, но, как всегда, чисто формально: публиковать какую-нибудь ерунду, а действительно важную для общества информацию – скрыть.

Не уверен, что такую "конфету" проглотят ревизоры ЕС, как-то сомневаюсь. Но это потом даст повод топать ножками на трибунах и кричать "мы выполнили все требования!" Забыв ключевое слово "формально". Потому что нас могут также формально когда-то все же принять в ЕС, но с некоторыми "исключениями".