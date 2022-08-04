Российские "высокоточные" ракеты оказались напичканы дешевой электроникой с AliExpress

Исследователи нашли дешевую коммерческую электронику в блоке наведения, при этом большая часть деталей не производится в России.

Россия использует в высокоточных ракетах 9М544 для реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" электронные компоненты, которые можно купить в онлайн-магазине AliExpress. Об этом сообщает сайт Defence Express.

Установки "Торнадо-С" являются модифицированной версией российского РСЗО "Смерч". Сама Россия позиционирует их как конкурента американских систем HIMARS от компании Lockheed Martin, которые США начало поставлять в Украину этим летом. 9М544 является реактивным снарядом, которым можно управлять после запуска, он содержит внутри 552 кумулятивно-осколочных боевых элементов.

[ + – ] Российская ракета 9М544 Фото: Defence Express

Исследовательская организация Conflict Armament Research, которая анализирует российское вооружение, применяемое на территории Украины с 2014 года, опубликовала фото блока наведения 9М544. Как правило, в ракетах с кассетными боеприпасами эта часть не взрывается, а падает на землю практически целой. Внутри главного блока нашли две микросхемы в корпусе TSOP66, три микросхемы в блоке для программирования разъемов LQFP64, танталовые конденсаторы SMD, разъемы DB15 и SMA. Как оказалось, все эти компоненты можно легко найти и заказать на онлайн-площадке AliExpress, Россия сама производит только блоки типа LQFP64 – 32-разрядные микроконтроллеры К1986ВЕ92QI от предприятия "Миландр".

[ + – ] Компоненты ракеты 9М544, идентифицированные экспертами Фото: Defence Express

Исследователи еще не представили анализ микросхем в блоке с оптоволоконным гироскопом и блоке привода рулей, однако Defence Express предполагает, что там скорее всего тоже использовали дешевые чипы коммерческого образца. Они не так надежны, как военные, и слабее защищены от средств радиоэлектронной борьбы и условий окружающей среды, таких как перепады температур, влажность, пыль, песок. Сбой в работе системы наведения грозит снижением точности или вовсе паданием в другое место, пишет СМИ.

Аналитики подчеркивают, что недостатки коммерческих чипов с лихвой компенсируются их дешевизной и массовостью. Часто российские войска целясь не по конкретному объекту, а по населенному пункту, чтобы запугать мирных жителей Украины, пренебрегают точностью, — лишь бы нанести как можно больший ущерб. В редких случаях такая тактика обращается против агрессора, и ракета поражает российскую технику или города.

Ранее власти США выяснили, что Китай продает России электронику, которая помогает вести войну против Украины. В 2022 году китайские компании увеличили импорт микросхем двойного назначения — их можно использовать как в коммерческой, так и военной продукции.

Эксперты рассказали, что ВСУ массово сбивают российские беспилотники из-за дешевой китайской электроники. Во многих захваченных дронах эксперты обнаружили слабозащищенные компоненты, которые позволяют довольно легко "заглушить" аппараты.

Писали также, что Россия не может заместить импортную электронику после введения экономических санкций. В стране попросту нет оборудования для производства современных микросхем, необходимых для ремонта электронных систем для работы связи — они изношены на 60% и могут вскоре отказать.