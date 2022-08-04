Російські "високоточкові" ракети виявилися напханими дешевою електронікою з AliExpress

Дослідники знайшли дешеву комерційну електроніку в блоці наведення, причому більшість деталей немає в Росії.

Росія використовує у високоточних ракетах 9М544 для реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" електронні компоненти, які можна купити в онлайн-магазині AliExpress. Про це повідомляє сайт Defence Express.

Установки "Торнадо-С" є модифікованою версією російського РСЗВ "Смерч". Сама Росія позиціонує їх як конкурента американських систем HIMARS від компанії Lockheed Martin, які США почали постачати в Україну цього літа. 9М544 є реактивним снарядом, яким можна керувати після запуску, він містить усередині 552 кумулятивно-уламкових бойових елементів.

[ + – ] Російська ракета 9М544 Фото: Defence Express

Дослідницька організація Conflict Armament Research, яка аналізує російське озброєння, яке застосовується на території України з 2014 року, опублікувала фотоблок наведення 9М544. Як правило, у ракетах із касетними боєприпасами ця частина не вибухає, а падає на землю практично цілою. Усередині головного блоку знайшли дві мікросхеми у корпусі TSOP66, три мікросхеми у блоці для програмування роз'ємів LQFP64, танталові конденсатори SMD, роз'єми DB15 та SMA. Як виявилося, всі ці компоненти можна легко знайти та замовити на онлайн-майданчику AliExpress, Росія сама виробляє лише блоки типу LQFP64 – 32-розрядні мікроконтролери К1986ВЕ92QI від підприємства "Міландр".

[ + – ] Компоненти ракети 9М544, що ідентифіковані експертами Фото: Defence Express

Дослідники ще не представили аналіз мікросхем у блоці з оптоволоконним гіроскопом та блоці приводу керма, проте Defence Express припускає, що там найімовірніше теж використовували дешеві чипи комерційного зразка. Вони не такі надійні, як військові, і слабше захищені від засобів радіоелектронної боротьби та умов довкілля, таких як перепади температур, вологість, пил, пісок. Збій у роботі системи наведення загрожує зниженням точності або падінням в інше місце, пише ЗМІ.

Аналітики наголошують, що недоліки комерційних чипів з лишком компенсуються їхньою дешевизною та масовістю. Часто російські війська ціляться не за конкретним об'єктом, а за населеним пунктом, щоб залякати мирних жителів України, нехтують точністю, аби лише завдати якомога більшої шкоди. У поодиноких випадках така тактика звертається проти агресора, і ракета вражає російську техніку чи міста.

Раніше влада США з'ясувала, що Китай продає Росії електроніку, яка допомагає вести війну проти України. 2022 року китайські компанії збільшили імпорт мікросхем подвійного призначення — їх можна використовувати як у комерційній, так і у військовій продукції.

Експерти розповіли, що ЗСУ масово збивають російські безпілотники через дешеву китайську електроніку. У багатьох захоплених дронах експерти виявили слабозахищені компоненти, які дозволяють досить легко "заглушити" апарати.

Писали також, що Росія не може замістити імпортну електроніку після запровадження економічних санкцій. У країні просто немає обладнання для виробництва сучасних мікросхем, необхідних для ремонту електронних систем для роботи зв'язку — вони зношені на 60% і незабаром можуть відмовити.