Зачем платить больше? Дочь Стива Джобса выясмеяла мемом новые iPhone 14

Каждый год Apple призывает покупать новые модели смартфонов, которые мало чем отличаются от старых.

Ева Джобс, дочь основателя Apple Стива Джобса, высмеяла новый смартфон iPhone 14 после недавней презентации. Она намекнула на неоригинальность модели в сториз Instagram.

Ева разместила в соцсети фотографию-мем с мужчином, которому на день рождения подарили новую рубашку — точно такую же, что уже надета на нем. "Я меняю свой iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего анонса Apple", — подписала дочь Стива Джобса.

[ + – ] Сториз Евы Джобс в Instagram, посвященный выходу iPhone 14 Фото: Скриншот

Журналист издания Vice Эдвард Онгвесо отметил, что за последние несколько лет iPhone принципиально не изменились, хотя представители Apple хвастаются улучшением технических характеристик. Дизайнеры меняют кнопки, порты, материал дисплея или размеры, но суть устройства остается прежней.

Все бы ничего, если бы политика Apple не была направлена на то, чтобы заставить пользователей как можно чаще покупать новые устройства. Компания уже оскандалилась технологией, снижающей производительность iPhone по мере разрядки батареи, а также долгое время выступала против ремонта своих устройств сторонними фирмами.

"Таким образом, новые айфоны, которые в основном такие же, как старые айфоны, но позиционируются как нечто совершенно новое и захватывающее, являются символом запланированного устаревания и потребительства", — подчеркнул журналист.

7 сентября Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14. Предусмотрены сразу четыре варианта устройств: базовая, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max (флагман). Стоимость новых моделей начинается от $799.

Вскоре стало известно, что Apple перестала продавать некоторые модели после анонса iPhone 14. Компания убрала из своего онлайн-магазина iPhone 11, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, но их пока можно найти в розничной продаже.

Писали также, что iPhone 14 Pro и Pro Max оснащены самым быстрым процессором среди всех телефонов.