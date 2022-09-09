Навіщо платити більше? Дочка Стіва Джобса висміяла мемом нові iPhone 14

Щороку Apple закликає купувати нові моделі смартфонів, які мало чим відрізняються від старих.

Єва Джобс, дочка засновника Apple Стіва Джобса, висміяла новий смартфон iPhone 14 після нещодавньої презентації. Вона натякнула на неоригінальність моделі в сторіс Instagram.

Єва розмістила в соцмережі фотографію-мем із чоловіком, якому на день народження подарували нову сорочку — таку саму, що вже одягнена на ньому. "Я змінюю свій iPhone 13 на iPhone 14 після сьогоднішнього анонсу Apple", — підписала дочка Стіва Джобса.

[ + – ] Сторіс Єви Джобс в Instagram, присвячений виходу iPhone 14 Фото: Скриншот

Журналіст видання Vice Едвард Онгвесо зазначив, що за останні кілька років iPhone принципово не змінилися, хоча представники Apple вихваляються поліпшенням технічних характеристик. Дизайнери змінюють кнопки, порти, матеріал дисплея або розміри, але суть пристрою залишається незмінною.

Все б нічого, якби політика Apple не була спрямована на те, щоб змусити користувачів якнайчастіше купувати нові пристрої. Компанія вже оскандалилася технологією, що знижує продуктивність iPhone у міру розрядки батареї, а також тривалий час виступала проти ремонту своїх пристроїв сторонніми фірмами.

"Так, нові айфони, які здебільшого такі самі, як старі айфони, але позиціонуються як щось зовсім нове та захопливе, є символом запланованого старіння та споживання", — наголосив журналіст.

7 вересня Apple представила нову лінійку смартфонів — iPhone 14. Передбачено одразу чотири варіанти пристроїв: базова, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max (флагман). Вартість нових моделей починається від $799.

Незабаром стало відомо, що Apple перестала продавати деякі моделі після анонсу iPhone 14. Компанія прибрала зі свого онлайн-магазину iPhone 11, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max, але їх поки можна знайти в роздрібному продажу.

Писали також, що iPhone 14 Pro та Pro Max оснащені найшвидшим процесором серед усіх телефонів.