Смартфон Xperia 1 IV получил аксессуар "2 в 1" для дополнительных возможностей (фото)

Телефон рассчитан на геймеров, а потому нуждается в док-станции и охлаждении.

Компания Sony недавно презентовала девайс для флагманского игрового телефона Xperia 1 IV — док-станцию. Подробности сообщило медиа gsmarena.com.

Флагманский аппарат Xperia 1 IV вышел на рынок в мае 2022-го, а недавно компания разработчик показала аксессуар для этой модели смартфона — Xperia Stream. Как понятно из названия, девайс предназначен для стримеров и геймеров.

[ + – ] Геймер со смартфоном Xperia 1 IV и док-станцией Xperia Stream Фото: Sony

Устройство можно использовать в качестве док-станции и вентилятора, охлаждающего смартфон во время игрового процесса. Закачав специальную утилиту Game Enhancer, можно регулировать мощность работы кулера. Xperia Stream располагает также аудиоразъемом для 3,5-миллиметрового джека, портами Ethernet, USB Type-C, HDMI. Последний даст возможность подключить смартфон к большому экрану и транслировать 1080p видео.

Цена док-станции составит $160.

Технические характеристики смартфона Xperia 1 IV:

Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Экран: OLED, диагональ 6,5 дюйма, разрешением 1644х3840 пикс., частота обновления 120 Гц, покрытие — стекло Corning Gorilla Glass Victus

Камера: основная тройная 12 Мп, фронтальная — 12 Мп

Объем памяти: оперативная — 12 Гб, флеш — 512 Гб, слот microSD

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Сети: 5G

Протоколы связи: Wi-Fi, Bluetooth

Операционная система: Android 12

Аудиоразъем: 3,5-мм

Порт USB Type-C 3.2

Известно, что смартфон для геймеров Xperia 1 IV продается на мировом рынке за $1600.

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