Смартфон Xperia 1 IV отримав аксесуар "2 в 1" для додаткових можливостей (фото)

Телефон розрахований на геймерів, а тому потребує док-станції та охолодження.

Компанія Sony нещодавно презентувала девайс для флагманського ігрового телефону Xperia 1 IV — док-станцію. Подробиці повідомило медіа gsmarena.com.

Флагманський апарат Xperia 1 IV вийшов на ринок у травні 2022-го, а нещодавно компанія розробник показала аксесуар для цієї моделі смартфона — Xperia Stream. Як відомо з назви, аксесуар призначений для стримерів і геймерів.

[ + – ] Геймер зі смартфоном Xperia 1 IV та док-станцією Xperia Stream Фото: Sony

Пристрій можна використовувати як док-станцію і вентилятор, що охолоджує смартфон під час ігрового процесу. Завантаживши спеціальну утиліту Game Enhancer, можна регулювати потужність роботи кулера. Xperia Stream має також аудіороз'єм для 3,5-міліметрового джека, портами Ethernet, USB Type-C, HDMI. Останній дасть можливість під'єднати смартфон до великого екрана та транслювати 1080p відео.

Ціна док-станції становитиме $160.

Технічні характеристики смартфона Xperia 1 IV:

Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Екран: OLED, діагональ 6,5 дюйма, роздільною здатністю 1644х3840 пікселів, частота оновлення 120 Гц, покриття — скло Corning Gorilla Glass Victus

Камера: основна потрійна 12 Мп, фронтальна — 12 Мп

Обсяг пам'яті: оперативна — 12 Гб, флеш — 512 Гб, слот microSD

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

Мережі: 5G

Протоколи зв'язку: Wi-Fi, Bluetooth

Операційна система: Android 12

Аудіороз'єм: 3,5-мм

Порт USB Type-C 3.2

Відомо, що смартфон для геймерів Xperia 1 IV продається на світовому ринку за 1600 доларів.

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