Китай заваливает Россию своими смартфонами: с марта поставки выросли в 5 раз

Китайские смартфоны заняли 70% российского рынка.

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Российские издание РБК сообщило, что теперь КНР поставляет намного больше "умной" электроники на территорию страны-агрессора. СМИ уточняет, что данные были получены от таможенного ведомства Китая.

Суммарно, начиная с марта 2022 года и по сегодняшний день, китайские импортеры завезли в 5 раз больше смартфонов и гарнитуры, чем когда-либо ранее. Пик пришелся на январь, когда в месячном исчислении поставки выросли на 50,5%. РБК пишет, что тогда гаджетов было ввезено на $657,6 млн. Второй пик наблюдался в июле — плюс 35% по сравнению с предыдущим месяцем ($421 млн).

Если говорить о смартфонах, то в течение августа 2022 года их импортировали на сумму $308 млн. Телефоны составили три четверти от всех гаджетов, поставленных Китаем. Остальное — это наушники, зарядки, рации, говорится в материале. В августе ритейлеры России получили из КНР 2,9 млн аппаратов. В марте это количество было меньше в 4,8 раза.

Эксперты рынка подчеркивают, что доля китайских брендов на рынке РФ постоянно увеличивается, и сегодня она составляет 70%. И, по видимому, будет расти. Как известно, с российского рынка ушли многие американские и южно-корейские бренды, ниши которых тут же заняли китайские и турецкие ноунеймы — производители дешевой техники, которые мало известны потребителю.

Смартфоны Samsung и Apple в Россию завозят нелегально, благодаря серому импорту, узаконенному в стране-агрессоре. В РФ не везде можно купить аппараты вышеназванных марок, а некоторые смартфоны даже не работают на территории России.

Напомним: на рынок вышел китайский смартфон, оборудованный динамиком, который способен издавать громкие звуки. По задумке разработчиков, телефон может понадобится людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, или профессия которых связана с риском для здоровья.