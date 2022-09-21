Китай завалює Росію своїми смартфонами: з березня постачання зросло в 5 разів

Китайські смартфони зайняли 70% російського ринку.

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Російські видання РБК повідомило, що тепер КНР постачає набагато більше "розумної" електроніки на територію країни-агресора. ЗМІ уточнює, що дані отримані від митного відомства Китаю.

Сумарно, починаючи з березня 2022 року і до сьогодні, китайські імпортери завезли в 5 разів більше смартфонів та гарнітури, ніж будь-коли раніше. Пік припав на січень, коли у місячному вирахуванні поставки зросли на 50,5%. РБК пише, що тоді гаджетів завезли на $657,6 млн. Другий пік спостерігався у липні — плюс 35% проти попереднього місяця ($421 млн).

Якщо говорити про смартфони, то протягом серпня 2022 їх імпортували на суму $308 млн. Телефони склали три чверті від усіх гаджетів, поставлених Китаєм. Решта — це навушники, зарядки, рації, йдеться у матеріалі. У серпні рітейлери Росії отримали з КНР 2,9 млн апаратів. У березні ця кількість була меншою у 4,8 раза.

Експерти ринку наголошують, що частка китайських брендів на ринку РФ постійно збільшується, і сьогодні вона становить 70%. І, мабуть, зростатиме. Як відомо, з російського ринку пішли багато американських та південно-корейських брендів, ніші яких тут же зайняли китайські та турецькі ноунейми — виробники дешевої техніки, які мало відомі споживачеві.

Смартфони Samsung і Apple в Росію завозять нелегально завдяки сірому імпорту, узаконеному в країні-агресорі. У РФ не скрізь можна купити апарати вищезгаданих марок, а деякі смартфони навіть не працюють на території Росії.

Нагадаємо: на ринок вийшов китайський смартфон, обладнаний динаміком, який здатний видавати гучні звуки. За задумом розробників, телефон може знадобитися людям, які займаються екстремальними видами спорту, чи професія яких пов'язана із ризиком для здоров'я.