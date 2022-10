Китайские технологии на службе у РФ: почему мы должны приветствовать санкции США против КНР

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ни для кого не секрет, что крупнейшим и самым мощным международным партнером страны-террориста является Китай, без скрытой поддержки которого Путин ни за что бы не отважился на открытую агрессию в ХХІ веке прямо посреди Европы.

Украина практически не может повлиять на хитрые многоходовочки китайских коммунистов. Зато может повлиять на них самый крупный и мощный союзник Украины – США. Конечно, у союзника свои соображения и бенефиты противостоять КНР, но в целом они совпадают с украинскими: к черту автократию, к черту коммунистов, к черту халявщиков-угонщиков технологий и вообще — к черту несправедливость и пренебрежение правами человека.

Торговая война между США и Китаем продолжается уже давно. Но сейчас, прямо на наших глазах, разворачивается острейшая фаза в плане технологическом. Если упрощенно объяснить ситуацию текущего состояния технологической войны между двумя сверхдержавами, то Китай покупает самые сложные технологии и оборудование у американских производителей, а далее с их помощью на своих заводах производит компьютерные чипы, а также готовое телекоммуникационное оборудование. Цену на такое оборудование делают настолько низкой, что его радостно покупают в оптовых объемах даже крупные американские телеком-компании. Потому что дешево и более-менее качественно.

Но цена не просто так стала такой низкой. Даже несмотря на дешевую китайскую рабочую силу и беспощадную эксплуатацию на тамошних заводах, цена снижена искусственно политическим решением правящей коммунистической партии. Им наплевать на убытки, глобально их задача состоит в том, чтобы оборудование производства подконтрольных КНР компаний покупал весь Мир, и в первую очередь — американские компании.

Первая задача – стать монополистом и "присадить" весь Мир на свою "иглу", а потом уже можно монопольно устанавливать цены любой высоты. Как в свое время делала Россия с ценами на нефть и газ для Украины и стран ЕС.

Но есть и вторая, менее очевидная цель. В большинстве случаев это оборудование практически открыто передает какие-то пакеты информации на серверы производителя – то есть в Китай. То есть спецслужбам. То есть компартии КНР. Что позволяет китайцам вести слежку за американскими гражданами и бизнесом. Кроме того, в некоторых случаях китайские производители встраивают в свое оборудование маленькие незаметные "задние двери" для китайских спецслужб.

Американские спецслужбы уже много лет докладывают обо всем этом Президенту и Конгрессу. Президент и Конгресс пытаются "отрезать китайские технологические компании от американских потребителей" (цитата The New York Times).

В 2019 году Министерство торговли США внесло продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.

В январе 2020 года Министерство юстиции США официально предъявило 13 обвинений Huawei и финансовому директору компании Мэн Ванчжоу. Среди обвинений: банковское мошенничество, препятствование совершению правосудия, воровство коммерческой тайны у американской компании T-Mobile.

В ноябре 2021 года Президент Байден подписал принятый Конгрессом "Закон о безопасном оборудовании", согласно которому от FCC (Федеральная комиссия связи) требовалось запретить продажу оборудования компаниями, представляющими "неприемлемый риск для национальной безопасности США".

И вот наконец FCC планирует на днях проголосовать за включение в этот "черный список" китайских компаний Huawei и ZTE, после чего они не смогут продавать свое новое оборудование на территории США. Хотя старое – смогут.

Но второй удар США стал не менее мощным: новые экспортные ограничения, анонсированные 7 октября 2022 г., запрещают экспорт в Китай полупроводникового оборудования, которое больше никто кроме США не производит. Также эти новые ограничения требуют наличия лицензии на экспорт американских инструментов и компонентов для использования китайскими заводами, производящими "продвинутые чипы" (advanced chips). Также лицензия требуется на экспорт средств развития китайского оборудования для изготовления чипов. А еще от компаний и граждан (!) США требуется разрешение от американского Department of Commerce на любую поддержку китайских заводов-производителей чипов. Поэтому крупнейшие мировые производители оборудования для изготовления чипов – Lam Research, Applied Materials, KLA Corporation – уже приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. Так же поступил голландский гигант ASML.

Какая от этого всего выгода Украине? Если КНР столкнется с серьезными проблемами в производстве высокотехнологичных чипов – это больно ударит не только по ее космической программе, но также и по научно-исследовательским и, соответственно, разведывательным возможностям. Новые экспортные ограничения могут через несколько месяцев полностью остановить производство чипов китайскими заводами. А это мощный удар по экономике КНР. Также это замедлит развитие китайской армии, с мощью которой вынуждены считаться даже США.

Нехватка чипов может негативно повлиять на "Великий Китайский Файервол" — программу тотального государственного контроля за сетевой активностью внутри КНР, которая является важной частью удержания власти правящей коммунистической партией.

Все вышеперечисленное сможет заставить Поднебесную внимательнее прислушиваться к внешнеполитическим "рекомендациям" США и пойти на существенные уступки. В частности, по Тайваню и Украине. И если/когда это произойдет, Китай перестанет поддерживать РФ. Технологиями, оборудованием, поставками товаров и покупкой углеводородов. Сдержанностью в территориальных претензиях к РФ. Голосованиями в ООН и других международных организациях. А все это, в свою очередь, может вынудить Кремль отказаться от войны против нас и полностью "перегруппироваться" из Украины.

Поэтому технологическое давление США на КНР — это ослабление ключевого союзника нашего врага, вполне способное в конечном счете ускорить освобождение нашей земли от оккупантов.

Трудно сказать, когда именно мы ощутим последствия новых ограничений США против Китая. Возможно, уже в этом году, а возможно – в следующем. США считают свои ходы намного лет вперед, и среди их приоритетов – не только поддержка Украины. Поэтому нам свое надо делать – продолжать всеми способами помогать ВСУ уничтожать варваров. И верить, что наши союзники делают all your best для приближения скорейшей победы Украины над мировым злом.

