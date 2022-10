Китайські технології на службі у РФ: чому ми маємо вітати санкції США проти КНР

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ні для кого не секрет, що найбільшим та найпотужнішим міжнародним партнером країни-терориста є Китай. Без прихованої підтримки якого Путін ні за що б не наважився на відкриту зухвалу агресію у ХХІ сторіччі прямо посеред Європи.

Україна майже не може вплинути на хитрі "многоходовочкі" китайських комуністів. Зате може вплинути на них найбільший та найпотужніший союзник України – США. Звісно, у союзника свої міркування та бенефіти протистояти КНР, але в цілому вони співпадають з українськими: до біса автократію, до біса комуністів, до біса халявщиків-викрадачів технологій та і загалом – до біса несправедливість та нехтування правами людини.

Давня торгівельна війна між США та Китаєм триває вже давно. Але зараз, просто на наших очах розгортається найгостріша фаза її технологічного напрямку. Якщо спрощено пояснити ситуацію поточного стану технологічної війни між двома над-державами, то Китай купляє найскладніші технології та обладнання у американських виробників, а далі з їх використанням на своїй заводах виготовляє комп’ютерні чіпи, а також готове телекомунікаційне обладнання. Ціну на таке обладнання роблять настільки низькою, що його радісно купляють у гуртових обсягах навіть великі американські телеком-компанії. Бо дешево і більше-менш якісно.

Але ціна не просто так стала такою низькою. Навіть попри дешеву китайську робочу силу та нещадну експлуатацію на тамтешніх заводах, — ціну знижено штучно політичним рішення правлячої комуністичної партії. Їм начхати на збитки, глобально їхня задача полягає у тому, щоб обладнання виробництва підконтрольних КНР компаній купляв весь Світ, і в першу чергу — американські компанії.

Перша задача – стати монополістом та "присадити" весь Світ на свою "голку", а потім вже можна монопольно встановлювати ціни будь-якої висоти. Як це свого часу робила Росія з цінами на нафту та газ для України та країн ЄС.

Але є і друга, менш очевидна ціль. У більшості випадків це обладнання практично відкрито передає якісь пакети інформації на сервери виробника – тобто в Китай. Тобто спецслужбам. Тобто компартії КНР. Що дозволяє китайцям вести стеження за американськими громадянами та бізнесом. Крім того, у деякий випадках китайські виробники вбудовують у своє обладнання маленькі непомітні "задні двері" для китайських спецслужб.

Американські спецслужби вже багато років доповідають про все це Президенту та Конгресу. А Президент та Конгрес намагаються "відрізати китайські технологічні компанії від американських споживачів" (цитата The New York Times).

У 2019 році Міністерство торгівлі США внесло продукцію китайської компанії Huawei та 70-ти афілійованих із нею компаній у чорний список.

У січні 2020 року Міністерство юстиції США офіційно пред'явило 13 звинувачень Huawei та фінансовій директорці компанії Мен Ванчжоу. Середе звинувачень: банківське шахрайство, перешкоджання здійсненню правосуддя, крадіжка комерційної таємниці в американської компанії T-Mobile.

У листопаді 2021 року Президент Байден підписав прийнятий Конгресом "Закон про безпечне обладнання", згідно якого від FCC (Федеральна комісія зв’язку) вимагалося заборонити продаж обладнання компаніями, які становлять "неприйнятний ризик для національної безпеки США".

І ось нарешті FCC планує на днях проголосувати за включення до цього "чорного списку" китайський компаній Huawei та ZTE, після чого вони не зможуть продавати своє нове обладнання на території США. Хоча старе – зможуть.

Але другий удар США став не менш потужним: нові експорті обмеження, анонсовані 7 жовтня 2022, забороняють експорт в Китай напівпроводникового обладнання, яке більше ніхто крім в США не виробляє. Також ці нові обмеження вимагають наявності ліцензії на експорт американських інструментів та компонентів для використання китайськими заводами, що виробляють "просунуті чіпи" (advanced chips). Також ліцензія вимагається на експорт засобів для розвитку китайського обладнання для виготовлення чіпів. А ще від компаній та громадян(!) США вимагається дозвіл від американського Department of Commerce на будь-яку підтримку китайських заводів-виробників чіпів. І тому найбільші світові виробники обладнання для виготовлення чіпів – Lam Research, Applied Materials, KLA Corporation – вже призупинили продажі та обслуговування китайських виробників. Так само вчинив голландський гігант ASML.

Який від цього всього зиск Україні? Якщо/коли КНР зіткнеться з серйозними проблемами у виробництві високотехнологічних чіпів – це боляче вдарить не тільки по його космічній програмі, але також і по науково-дослідницьким та, відповідно, розвідувальним можливостям. Нові експортні обмеження можуть за кілька місяців повністю зупинити виробництво чіпів китайськими заводами. А це потужний удар вже по економіці КНР. Також це уповільнить розвиток китайської армії (НВАК), з міцюю якої вимушені рахуватися навіть США.

Брак чіпів може негативно вплинути на "Великий Китайський Файєрвол" — програму тотального державного контролю за мережевою активністю всередині КНР, яка є важливою частиною утримання влади правлячою комуністичною партією.

Усе вищезазначене зможе примусити Піднебесну більш уважно дослухатися до зовнішньо-політичних "рекомендацій" США та йти на суттєві поступки. Зокрема, по Тайваню та Україні. І якщо/коли так станеться – Китай перестане підтримувати РФ. Технологіями, обладнанням, поставками товарів та купівлею вуглеводнів. Стриманістю у територіальних претензіях до РФ. Голосуваннями в ООН та інших міжнародних організаціях. А все це, у свою чергу, може примусити кремль відмовитися від війни проти нас та повністю "перегрупуватися" з України.

Тому технологічний тиск США на КНР — це послаблення ключового союзника нашого ворога, що цілком здатне зрештою прискорити звільнення нашої землі від окупантів.

Важко сказати коли саме ми відчуємо наслідки нових обмежень США проти Китаю. Можливо вже цього року, а можливо – наступного. США рахують свої ходи набагато років вперед, і серед їхніх пріоритетів – не тільки підтримка України. Тому нам своє робити – продовжувати всіма способами допомагати ЗСУ нищити варварів. І вірити, що наші союзники роблять all your best для наближення якнайскорішої перемоги України над світовим злом.

