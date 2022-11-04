Смартфон вместо повербанка: вышел Oukitel WP18 Pro с емкой батареей на 12 500 мАч (фото)

Смартфон разработан таким образом, что может питать другие гаджеты, если подключить их через порт USB-C.

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Модель "неубиваемого" телефона Oukitel WP18 впервые была представлена в марте этого года, теперь же на рынок вышла более усовершенствованная WP18 Pro с более быстрым процессором, сообщает издание notebookcheck.com.

Новинка вместо 4-ядерного MediaTek Helio A22 получила 8-ядерный чип MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2 ГГц. Ну, а в остальном почти ничего не изменилось. Как и WP18, Oukitel WP18 Pro оснащен батареей с огромной емкостью 12 500 мАч и портом USB-C, что не только обеспечивает быструю зарядку 18 Вт, но и дает возможность использовать устройство в качестве повербанка.

Помимо этого аппарат заключен в прочный корпус, сертифицированный по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Это означает, что он может выдерживать падения с высоты 1,5 м, защищен от пыли и песка, не боится воды даже если его опустить на глубину 1,5 м.

[ + – ] Телефон Oukitel WP18 не боится воды Фото: Oukitel

Производитель обещает 37 дней работы в режиме ожидания, 70 ч работы, если совершать звонки, или 22 ч непрерывного просмотра видео. Однако в остальном комплектация остается на начальном уровне:

5,93-дюймовый дисплей 720p+ с яркостью 400 нит,

фронтальная камера 5 МП,

основная камера 13 МП,

4 ГБ оперативной памяти,

64 ГБ флэш-памяти +microSD.

[ + – ] Модели смартфона Oukitel WP18 Pro поступили в продажу Фото: Oukitel

Oukitel WP18 Pro можно заказать, например, на AliExpress или Amazone. Розничная цена составляет 253 евро, в с 1 по 12 ноября смартфон будет доступен по цене 112 евро.

Ранее Фокус сообщал о том, что на рынок вышел дешевый смартфон Nokia 2780 Flip типа "раскладушка" — с двумя экранами и памятью 4 ГБ. Новинка продается по цене $89,99.

Писали также о том, как самостоятельно создать повербанк большой емкости несколькими методами.