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Діджитал

Смартфон замість повербанка: вийшов Oukitel WP18 Pro з ємною батареєю на 12 500 мАгод (фото)

смартфон Oukitel, смартфон Oukitel WP18, Oukitel WP18
Фото: Oukitel

Смартфон розроблений так, що може живити інші гаджети, якщо підключити їх через USB-C.

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Модель "невбивного" телефону Oukitel WP18 вперше була представлена в березні цього року, тепер на ринок вийшла більш удосконалена WP18 Pro зі швидшим процесором, повідомляє видання notebookcheck.com.

Новинка замість 4-ядерного MediaTek Helio A22 отримала 8-ядерний чіп MediaTek Helio P22 із тактовою частотою до 2 ГГц. Ну а в іншому майже нічого не змінилося. Як і WP18, Oukitel WP18 Pro оснащений батареєю з величезною ємністю 12 500 мАгод і портом USB-C, що не тільки забезпечує швидку зарядку 18 Вт, а й дає можливість використовувати пристрій як повербанк.

Крім цього, апарат уміщений у міцний корпус, сертифікований за стандартами IP68, IP69K і MIL-STD-810G. Це означає, що він може витримувати падіння з висоти 1,5 м, захищений від пилу та піску, не боїться води навіть якщо його опустити на глибину 1,5 м.

телефону Oukitel WP18, телефону Oukitel WP18 під водою Fullscreen
Телефон Oukitel WP18 не боїться води
Фото: Oukitel

Виробник обіцяє 37 днів роботи в режимі очікування, 70 годин роботи, якщо здійснювати дзвінки, або 22 години безперервного перегляду відео. Однак у решті комплектація залишається на початковому рівні:

  • 5,93-дюймовий дисплей 720p+ з яскравістю 400 ніт;
  • фронтальна камера 5 МП;
  • основна камера 13 МП;
  • 4 ГБ оперативної пам'яті;
  • 64 ГБ флеш-пам'яті + microSD.
смартфони Oukitel WP18 Pro, Oukitel WP18 Pro Fullscreen
Моделі смартфона Oukitel WP18 Pro надійшли у продаж
Фото: Oukitel

Oukitel WP18 Pro можна замовити, наприклад, AliExpress або Amazone. Роздрібна ціна становить 253 євро, з 1 по 12 листопада смартфон буде доступний за ціною 112 євро.

Раніше Фокус повідомляв про те, що на ринок вийшов дешевий смартфон Nokia 2780 Flip типу "розкладачка" — з двома екранами та пам'яттю 4 ГБ. Новинка продається за ціною 89,99 дол.

Писали також про те, як самостійно створити повербанк великої ємності декількома методами.