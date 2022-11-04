Смартфон замість повербанка: вийшов Oukitel WP18 Pro з ємною батареєю на 12 500 мАгод (фото)

Смартфон розроблений так, що може живити інші гаджети, якщо підключити їх через USB-C.

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Модель "невбивного" телефону Oukitel WP18 вперше була представлена в березні цього року, тепер на ринок вийшла більш удосконалена WP18 Pro зі швидшим процесором, повідомляє видання notebookcheck.com.

Новинка замість 4-ядерного MediaTek Helio A22 отримала 8-ядерний чіп MediaTek Helio P22 із тактовою частотою до 2 ГГц. Ну а в іншому майже нічого не змінилося. Як і WP18, Oukitel WP18 Pro оснащений батареєю з величезною ємністю 12 500 мАгод і портом USB-C, що не тільки забезпечує швидку зарядку 18 Вт, а й дає можливість використовувати пристрій як повербанк.

Крім цього, апарат уміщений у міцний корпус, сертифікований за стандартами IP68, IP69K і MIL-STD-810G. Це означає, що він може витримувати падіння з висоти 1,5 м, захищений від пилу та піску, не боїться води навіть якщо його опустити на глибину 1,5 м.

[ + – ] Телефон Oukitel WP18 не боїться води Фото: Oukitel

Виробник обіцяє 37 днів роботи в режимі очікування, 70 годин роботи, якщо здійснювати дзвінки, або 22 години безперервного перегляду відео. Однак у решті комплектація залишається на початковому рівні:

5,93-дюймовий дисплей 720p+ з яскравістю 400 ніт;

фронтальна камера 5 МП;

основна камера 13 МП;

4 ГБ оперативної пам'яті;

64 ГБ флеш-пам'яті + microSD.

[ + – ] Моделі смартфона Oukitel WP18 Pro надійшли у продаж Фото: Oukitel

Oukitel WP18 Pro можна замовити, наприклад, AliExpress або Amazone. Роздрібна ціна становить 253 євро, з 1 по 12 листопада смартфон буде доступний за ціною 112 євро.

Раніше Фокус повідомляв про те, що на ринок вийшов дешевий смартфон Nokia 2780 Flip типу "розкладачка" — з двома екранами та пам'яттю 4 ГБ. Новинка продається за ціною 89,99 дол.

Писали також про те, як самостійно створити повербанк великої ємності декількома методами.