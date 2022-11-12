В Китае представили "умный" летающий скейтборд для военных и не только: на что он способен

По словам ученых, человек сможет летать на реактивной "доске" со скоростью 150 км/ч и на высоте до 3 км, но только 10 минут.

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В Китае инженеры из Пекинского института энергетического машиностроения представили "умный" реактивный скейтборд. Подробности изобретения раскрыло издание South China Morning Post.

Необычный транспорт с кодовым названием SF-FB-30 оборудован четырьмя микротурбореактивными двигателями, позволяющими летать со скоростью до 150 км/ч в любом направлении и подниматься на высоту до 3 км. Грузоподъемность устройства составляет более 100 кг, а вот время работы — всего 10 минут.

Судя по фотографии модели, человек должен становиться на плоские выступы без каких-либо креплений, и управлять SF-FB-30, как скейтбордом. Главным преимуществом SF-FB-30 перед аналогичными иностранными проектами разработчики называют систему управления на основе искусственного интеллекта, значительно упрощающей полет. Аппарат способен автономно перемещаться, везя человека или груз.

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Первый пилотируемый полет должен состояться уже в следующем году. В дальнейшем институт предлагает использовать SF-FB-30 в гражданских целях: поисково-спасательные операциях, эвакуации при пожаре, в качестве персонального транспорта. Кроме того, скейтборд может пригодиться военным, например, для высадки на корабли, захваченные пиратами.

Пекинский институт заявил, что SF-FB-30 сконструировала команда, имеющая богатый опыт работы в оборонной промышленности Китая. Устройство использует исключительно китайские технологии, материалы и двигатели, а это позволит сэкономить на производстве в промышленных масштабах.

Недавно французский изобретатель Фрэнки Запата показал в действии одноместный дрон JetRacer с 10-микротурбинными двигателями. Он может нести пилота со скоростью 250 км/ч на высоте 3 км, автоматически стабилизируя положение во время полета.

Ранее житель Филиппин сам собрал ховерборд и установил мировой рекорд, пролетев 3 км. Инженер-самоучка Кикс Мендиола использовал схемы, найденные в Интернете, и со временем перешел от беспилотных дронов к пилотируемому транспорту.