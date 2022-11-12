У Китаї представили "розумний" летючий скейтборд для військових і не тільки: на що він здатний
За словами вчених, людина зможе літати на реактивній "дошці" зі швидкістю 150 км/год та на висоті до 3 км, але лише 10 хвилин.
У Китаї інженери з Пекінського інституту енергетичного машинобудування представили "розумний" реактивний скейтборд. Подробиці винаходу розкрило видання South China Morning Post.
Незвичайний транспорт із кодовою назвою SF-FB-30 обладнаний чотирма мікротурбореактивними двигунами, що дозволяють літати зі швидкістю до 150 км/год у будь-якому напрямку та підніматися на висоту до 3 км. Вантажопідйомність пристрою становить понад 100 кг, а ось час роботи — лише 10 хвилин.
Судячи з фотографії моделі, людина повинна ставати на плоскі виступи без будь-яких кріплень і керувати SF-FB-30 як скейтбордом. Головною перевагою SF-FB-30 перед аналогічними іноземними проєктами розробники називають систему управління на основі штучного інтелекту, що значно спрощує політ. Апарат здатний автономно переміщатися, везучи людину чи вантаж.
Перший пілотований політ має відбутися вже наступного року. Надалі інститут пропонує використовувати SF-FB-30 у цивільних цілях: пошуково-рятувальних операціях, евакуаціях у разі пожежі, як персональний транспорт. Крім того, скейтборд може стати в нагоді військовим, наприклад, для висадки на кораблі, захоплені піратами.
Пекінський інститут заявив, що SF-FB-30 сконструювала команда з багатим досвідом роботи в оборонній промисловості Китаю. Пристрій використовує виключно китайські технології, матеріали та двигуни, а це дозволить заощадити на виробництві в промислових масштабах.
Нещодавно французький винахідник Френкі Запата показав у дії одномісний дрон JetRacer із 10 мікротурбінними двигунами. Він може нести пілота зі швидкістю 250 км/год на висоті 3 км, автоматично стабілізуючи положення під час польоту.
Раніше житель Філіппін сам зібрав ховерборд і встановив світовий рекорд, пролетівши 3 км. Інженер-самоучка Кікс Мендіола використовував схеми, знайдені в інтернеті, і згодом перейшов від безпілотних дронів до пілотованого транспорту.