У Китаї представили "розумний" летючий скейтборд для військових і не тільки: на що він здатний

За словами вчених, людина зможе літати на реактивній "дошці" зі швидкістю 150 км/год та на висоті до 3 км, але лише 10 хвилин.

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У Китаї інженери з Пекінського інституту енергетичного машинобудування представили "розумний" реактивний скейтборд. Подробиці винаходу розкрило видання South China Morning Post.

Незвичайний транспорт із кодовою назвою SF-FB-30 обладнаний чотирма мікротурбореактивними двигунами, що дозволяють літати зі швидкістю до 150 км/год у будь-якому напрямку та підніматися на висоту до 3 км. Вантажопідйомність пристрою становить понад 100 кг, а ось час роботи — лише 10 хвилин.

Судячи з фотографії моделі, людина повинна ставати на плоскі виступи без будь-яких кріплень і керувати SF-FB-30 як скейтбордом. Головною перевагою SF-FB-30 перед аналогічними іноземними проєктами розробники називають систему управління на основі штучного інтелекту, що значно спрощує політ. Апарат здатний автономно переміщатися, везучи людину чи вантаж.

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Перший пілотований політ має відбутися вже наступного року. Надалі інститут пропонує використовувати SF-FB-30 у цивільних цілях: пошуково-рятувальних операціях, евакуаціях у разі пожежі, як персональний транспорт. Крім того, скейтборд може стати в нагоді військовим, наприклад, для висадки на кораблі, захоплені піратами.

Пекінський інститут заявив, що SF-FB-30 сконструювала команда з багатим досвідом роботи в оборонній промисловості Китаю. Пристрій використовує виключно китайські технології, матеріали та двигуни, а це дозволить заощадити на виробництві в промислових масштабах.

Нещодавно французький винахідник Френкі Запата показав у дії одномісний дрон JetRacer із 10 мікротурбінними двигунами. Він може нести пілота зі швидкістю 250 км/год на висоті 3 км, автоматично стабілізуючи положення під час польоту.

Раніше житель Філіппін сам зібрав ховерборд і встановив світовий рекорд, пролетівши 3 км. Інженер-самоучка Кікс Мендіола використовував схеми, знайдені в інтернеті, і згодом перейшов від безпілотних дронів до пілотованого транспорту.