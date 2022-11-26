В Украине восстановили 73% мобильной сети: где уже есть связь и Интернет

Специалисты устраняют последствия блэкаута, но в Запорожской, Донецкой и других областях все еще наблюдаются перебои.

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Украинские мобильные сети восстановили на 73% после масштабного отключения электроснабжения, вызванного российскими обстрелами. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram отчитался о ситуации в регионах по состоянию на 26 ноября.

По его словам, украинские энергетики быстро починили оборудование и возобновили подачу электричества, поэтому мобильные операторы смогли переподключить около половины базовых станций сотовой связи. Это позволило миллионам жителей Украины совершать звонки и пользоваться мобильным Интернетом.

Сейчас связь лучше всего работает в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областями — здесь люди могут созваниваться практически без проблем. Во Львовской, Черкасской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях наблюдаются проблемы, но ситуация стабилизируется благодаря ремонтным работам.

А вот жителям других регионов очень трудно дозвониться из-за неполадок со связью. Сильнее всего проблемы ощущаются в Запорожской и Донецкой областях, немногим лучше обстановка в Киевской, Тернопольской, Херсонской и Луганской областях.

[ + – ] Карта доступности мобильной связи по областям Украины Фото: Telegram/Федоров

"Энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно скорее вернуть людям связь по всей территории Украины", — подчеркнул Михаил Федоров.

24 ноября в Украине произошел блэкаут — масштабное отключение электроэнергии. Фокус писал, с какими проблемами столкнулись жители разных областей.

Писали также, как будет работать мобильная связь при длительном блэкауте. Компании-операторы предупредили, что используют генераторы для питания базовых станций, но топлива хватит максимум на 7 часов. Кроме того, в Украине пока нет оборудования для поддержания всех вышек.

Сообщали также, как оставаться на связи, когда пропадает мобильная связь и Интернет. Госспецсвязи дало подробные рекомендации на случае блэкаута, например, посоветовало приложения для смартфонов, которые работают даже без подключения к сети.